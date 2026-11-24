Tegucigalpa. Este martes inició la audiencia inicial en el proceso judicial contra Kensy Ivette García Torres, señalada como supuesta responsable del delito de lavado de activos agravado tras detectársele movimientos financieros incongruentes y sin justificación legítima.
En la audiencia previa de declaración de imputado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró que se decretara la detención judicial de la acusada.
La captura de García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia", se realizó el viernes 20 de noviembre por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un allanamiento realizado en la residencial Cedritos de San Pedro Sula.
La captura de García Torres ocurrió luego de que el Ministerio Público presentara los indicios que vinculan a la imputada con operaciones irregulares.
Antecedentes de Kensy Ivette García Torres
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, en 2022, García Torres firmó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Miami y fue condenada por la Corte del Distrito Sur de Florida a tres años de prisión.
En ese proceso admitió haber participado, entre 2018 y 2019, en un esquema de blanqueo de capitales mediante el cual dio apariencia lícita a más de 1.8 millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Según la información del Ministerio Público, las indagaciones continuaron de forma coordinada mediante el intercambio de información entre agentes contra el crimen organizado de la ATIC y equipos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes mantuvieron seguimiento sobre las actividades irregulares atribuidas a la encausada.
Según un dictamen financiero del caso, García Torres presuntamente registra transacciones de dinero por un monto superior a los 30 millones de lempiras, cuyo origen se desconoce. Estos hallazgos sustentan la acusación fiscal presentada en su contra por lavado de activos agravado.
Como se recordará, entre 2021 y 2022 el Ministerio Público, a través de la FESCCO y la ATIC, ejecutó dos fases de la Operación Maremoto contra el extraditable Fredy Donaldo Mármol Vallejo y sus socios, entre ellos la actual acusada, acción en la que se aseguraron 162 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, embarcaciones y vehículos.