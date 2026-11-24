Tegucigalpa. Este martes inició la audiencia inicial en el proceso judicial contra Kensy Ivette García Torres, señalada como supuesta responsable del delito de lavado de activos agravado tras detectársele movimientos financieros incongruentes y sin justificación legítima.

En la audiencia previa de declaración de imputado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró que se decretara la detención judicial de la acusada.

La captura de García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia", se realizó el viernes 20 de noviembre por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un allanamiento realizado en la residencial Cedritos de San Pedro Sula.

La captura de García Torres ocurrió luego de que el Ministerio Público presentara los indicios que vinculan a la imputada con operaciones irregulares.