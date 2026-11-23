San Pedro Sula, Honduras. La terna de juezas de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia definirá este viernes 27 de noviembre el destino de Sergio David Florentino Díaz, acusado de estrangular a sus dos esposas. Ese día, el tribunal emitirá el fallo de culpabilidad o inocencia de Florentino Díaz por el crimen de su segunda esposa, Brenda Janeth Gómez Pérez. Los fiscales a cargo del caso presentaron durante el juicio 24 pruebas contra Sergio David Florentino Díaz, con las que esperan quebrantar la presunción de inocencia del imputado, quien enfrenta el cargo de femicidio agravado.

Entre las pruebas del Ministerio Público figuran cuatro testificales, nueve documentales y once periciales. Una de las pruebas periciales presentadas por el ente acusador es el dictamen de la autopsia practicada a Brenda Gómez, el cual establece que murió por estrangulamiento y que la manera de muerte fue homicida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 10 de septiembre de 2025, Brenda Janeth Gómez Pérez, de 28 años, fue encontrada sin vida en el asiento trasero de una camioneta estacionada en las inmediaciones del puente de los bordos, en el sector Bermejo, San Pedro Sula. De acuerdo con las investigaciones, Sergio David Florentino Díaz conducía el vehículo y habría intentado trasladar el cadáver de Brenda Janeth Gómez Pérez a una funeraria para sepultarla sin alertar a las autoridades. Según los análisis de la Policía, el imputado habría montado una escena para aparentar que la causa de la muerte era natural.

La acusación por la muerte de su primera esposa

Tras el hallazgo del cuerpo, el sospechoso fue detenido durante 24 horas, pero recuperó la libertad por falta de méritos. Sin embargo, el análisis posterior de la escena y la autopsia forense permitieron a las autoridades reunir indicios suficientes para solicitar una orden de captura, que posteriormente fue ejecutada. La implicación de Florentino Díaz en la muerte de Brenda Janeth Gómez Pérez llevó a la Policía a ampliar las investigaciones sobre el fallecimiento de su primera esposa, Gina Gutiérrez Pérez, cuya muerte Florentino también habría intentado hacer pasar por natural. Autoridades del Ministerio Público confirmaron que presentarán el requerimiento fiscal contra Sergio David Florentino Díaz por el asesinato de su primera esposa, Gina Gutiérrez Pérez, ocurrido el 26 de diciembre de 2023.

Las indagaciones de los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecen indicios que apuntan a que Florentino Díaz habría causado la muerte de Gina Gutiérrez Pérez. Entre las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público figura el dictamen de la autopsia practicada a Gina Gutiérrez Pérez, el cual establece que murió por estrangulamiento y que la manera de muerte fue homicida.