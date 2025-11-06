Sergio Florentino Díaz también asfixió a su otra esposa: Policía

San Pedro Sula, Honduras

La Policía informó que ya tiene avanzada la investigación sobre la muerte de Gina Liseth Gutiérrez Pérez, primera esposa de Sergio David Florentino Díaz, ocurrida el 26 de diciembre de 2023, crimen por el cual el sospechoso no fue enjuiciado en su momento. De acuerdo con las indagaciones, Florentino Díaz habría asesinado a Gina Gutiérrez Pérez bajo el mismo patrón criminal de sofocación mecánica con el que presuntamente mató a su segunda esposa, Brenda Yaneth Gómez, el pasado 10 de septiembre de 2024.

Los análisis de los investigadores establecen que el imputado asfixió a ambas mujeres, presuntamente utilizando almohadas u otros objetos blandos para no dejar huellas visibles en los cuerpos y simular muertes naturales, evitando así ser incriminado. El Ministerio Público (MP) confirmó que, al momento del asesinato de Brenda Yaneth Gómez, Florentino Díaz se encontraba en libertad condicional por una condena anterior de 15 años de prisión por el homicidio de un universitario, ocurrido el 15 de septiembre de 2014. En ese hecho, el vehículo de Florentino chocó con el del joven universitario. Tras la colisión, el acusado se dio a la fuga, y cuando el estudiante intentó alcanzarlo, le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte. Florentino fue capturado en enero de 2016 y condenado, pero posteriormente beneficiado con libertad condicional, la cual aún mantenía cuando ocurrió el crimen de su segunda esposa.

Exhumarán cuerpo de Gina Liseth Gutiérrez

Las autoridades policiales señalaron que el expediente sobre la muerte de Gina Gutiérrez Pérez está “bastante avanzado” y que se realizará una exhumación del cuerpo para obtener nuevos indicios forenses que fortalezcan el caso. En el caso de Brenda Yaneth Gómez, las investigaciones determinaron que los patrones operativos detectados por fiscales, peritos forenses y agentes investigadores desvirtúan la versión del acusado, quien aseguró que la muerte de su esposa fue natural.

Brenda Yaneth fue hallada sin vida en el asiento trasero de una camioneta conducida por Florentino Díaz, a orillas del río Bermejo. En ese momento, el sospechoso fue detenido por 24 horas, pero liberado por falta de méritos. No obstante, el análisis posterior de la escena y la autopsia forense permitió a las autoridades establecer indicios suficientes para emitir una nueva orden de captura, actualmente vigente. Los análisis de las autoridades establecen que en ambos casos se dio la situación que Sergio David hacía prevalecer, que él tenía el control y el poder y que sus esposas tenían que hacer lo que él decía y que si se salían de lo delimitado iban a tener problemas y la reacción era violenta. Según los informes policiales, antes de las muertes de ambas mujeres, existían antecedentes de violencia doméstica por parte de Florentino Díaz.