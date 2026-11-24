Tegucigalpa. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) presentó el “pronóstico extendido del estado del tiempo hasta el domingo 29 de noviembre”, advirtiendo sobre varios sistemas meteorológicos que mantendrán condiciones lluviosas y de nubosidad en gran parte de Honduras. El meteorólogo Jairo García detalló que el comportamiento atmosférico variará a lo largo de la semana con el ingreso de una vaguada prefrontal, un frente frío y, posteriormente, una masa de aire frío. Para este martes se espera la influencia de una vaguada prefrontal que generará lluvias en la región noroccidental, el occidente del país y la región norte. Mientras tanto, en el centro del territorio nacional y en la región oriental se pronostican lluvias aisladas.

El miércoles continuará la influencia de la vaguada prefrontal durante las horas de la mañana, lo que provocará lluvias en las regiones occidental, central y oriental de Honduras. Posteriormente, por la tarde, se prevé el desplazamiento de un frente frío sobre la costa caribe hondureña, generando condiciones de lluvia y un aumento en la nubosidad en la mayor parte del país. Entre el jueves y el viernes, el pronóstico indica el desplazamiento de una masa de aire frío que dejará lluvias moderadas a fuertes en la región norte del país. En el occidente, la región central y la región oriental se esperan lluvias débiles e intermitentes asociadas a este mismo sistema. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse