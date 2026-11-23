La Ceiba, Honduras. La confirmación de un nuevo caso de sarampión en Atlántida mantiene en alerta a las autoridades de la Secretaría de Salud, que intensificaron la vigilancia epidemiológica ante la incertidumbre sobre el origen del contagio. Se trata de un hombre de 28 años que fue diagnosticado en el Hospital General de Atlántida, en La Ceiba, tras presentar fiebre, tos y sarpullido, síntomas característicos de esta enfermedad altamente contagiosa.

Una de las principales preocupaciones de las autoridades sanitarias es que, hasta el momento, no han logrado establecer cómo el paciente contrajo el virus ni determinar si se trata de un caso importado. Ingrid Medina, epidemióloga de la Región Sanitaria de Atlántida, explicó que los equipos de Salud investigan los antecedentes del paciente, sus desplazamientos y las personas con las que mantuvo contacto. “Todavía no hemos encontrado el nexo epidemiológico o algún dato de importación que haya podido contraer el virus fuera del país”, manifestó la especialista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El hombre permanece aislado en su vivienda y bajo seguimiento médico. Según Medina, durante las visitas realizadas en los últimos cuatro días, el paciente mostró una evolución favorable y únicamente presentaba un leve sarpullido que estaba desapareciendo.

Intensifican vacunación

Desde las primeras 72 horas posteriores a la notificación del caso sospechoso, las autoridades sanitarias activaron un protocolo de contención que incluye la búsqueda de contactos directos e indirectos, vigilancia epidemiológica y vacunación de bloqueo. Como parte de estas acciones, las brigadas de Salud han visitado 188 viviendas y aplicado 229 vacunas en los sectores donde el paciente permaneció o se desplazó antes de su diagnóstico. Además, se habilitó un puesto de vacunación en el centro comercial Uniplaza de La Ceiba para facilitar el acceso de la población a la inmunización.