De acuerdo con el comunicado, el paciente se encuentra en condición de salud estable, bajo vigilancia y con seguimiento médico en su domicilio, por lo que las autoridades sanitarias mantienen activas las medidas de prevención y control para evitar la propagación de la enfermedad.

Tegucigalpa, Honduras. Un nuevo caso de sarampión fue detectado en Honduras, esta vez en un hombre de 28 años que fue identificado en el Hospital General de Atlántida, en la ciudad de La Ceiba, informó este domingo la Secretaría de Salud (Sesal).

La Secretaría de Salud detalló que los equipos médicos desarrollan una investigación epidemiológica para establecer los posibles contactos del paciente y determinar los lugares donde permaneció y por los que se desplazó antes de ser identificado.

El hombre presentó síntomas compatibles con el sarampión, entre ellos sarpullido, tos y fiebre. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado confirmar si contaba con antecedentes de vacunación contra esta enfermedad .

Como parte de la respuesta sanitaria, la institución desplegó brigadas integradas por equipos multidisciplinarios que realizan intervenciones en los sectores relacionados con el recorrido del paciente, con el propósito de identificar posibles casos sospechosos, localizar contactos y aplicar vacunas.

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Según el informe, durante estas jornadas los equipos de salud han visitado 188 viviendas y vacunado a 229 personas. Además, han inmunizado a los contactos directos e indirectos del paciente y desarrollado actividades de vigilancia epidemiológica en las comunidades intervenidas.

Asimismo, las autoridades habilitaron un puesto de vacunación en el centro comercial Uniplaza de La Ceiba, Atlántida, con el objetivo de facilitar el acceso de los habitantes a la inmunización y ampliar las acciones preventivas.

La Sesal hizo un llamado a la población a mantener la calma y colaborar con el personal sanitario que participa en las jornadas de prevención. También recomendó acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas como fiebre y sarpullido.

La institución recordó que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir el sarampión e instó a madres, padres y cuidadores a verificar que los niños tengan completo su esquema de inmunización. En caso de dudas, recomendó acudir a los centros asistenciales para recibir orientación.

Finalmente, la Secretaría de Salud aseguró que mantiene activas las acciones de vigilancia, prevención y control epidemiológico, con el propósito de reducir el riesgo de transmisión y proteger la salud de la población hondureña.