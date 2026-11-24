San Pedro Sula, Honduras. En Honduras, muchos propietarios de bienes inmuebles todavía no han realizado la elevación de dominio útil a dominio pleno, un trámite que permite consolidar sus derechos sobre la propiedad y fortalecer la seguridad jurídica de sus bienes. Este proceso es importante para quienes poseen terrenos bajo la figura de dominio útil, ya que les permite regularizar su situación legal y contar con mayores garantías sobre el inmueble. La falta de formalización puede generar dificultades al momento de vender, heredar, hipotecar o realizar otros trámites relacionados con la propiedad, debido a las limitaciones legales que implica mantener un terreno bajo la figura de dominio útil.

Recientemente, el Congreso Nacional aprobó una reducción del costo de la elevación de dominio útil a dominio pleno, del 10% al 3% del valor catastral en las alcaldías de San Pedro Sula y el Distrito Central. Esta medida busca facilitar a los propietarios la regularización de sus bienes inmuebles, disminuir los costos asociados al trámite y promover que más ciudadanos formalicen legalmente sus propiedades. Edwin Contreras, registrador titular del Instituto de la Propiedad (IP), explicó a LA PRENSA que el dominio pleno significa que una persona tiene derechos plenos sobre un inmueble, lo que le permite venderlo, donarlo, hipotecarlo o tomar otras decisiones relacionadas con su propiedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El artículo 76 de la Ley de Propiedad de Honduras (Decreto 82-2004) establece disposiciones relacionadas con el dominio útil y los derechos que este confiere sobre los inmuebles. En el caso de los terrenos ejidales entregados por las municipalidades antes del 29 de octubre de 1990, fecha de entrada en vigencia de la Ley de Municipalidades (Decreto 134-90), se presume que fueron otorgados bajo esta modalidad, conforme al principio de buena fe. “Es decir, solo tiene derecho a hacer uso de la propiedad y a habitarla, esto dificulta si quiere hacer una rectificación no puede, porque la ley lo prohíbe, si quiere darlo en garantía tampoco puede”, afirmó Contreras. En Honduras, numerosos terrenos permanecen bajo la figura de dominio útil desde hace décadas, sin que sus titulares hayan realizado el trámite de elevación a dominio pleno ante las municipalidades correspondientes.

Requisitos para elevar el dominio útil a pleno

Para solicitar la elevación a dominio pleno, los interesados deben acreditar que poseen el terreno bajo la figura de dominio útil. Entre los documentos requeridos se encuentran la escritura pública inscrita en el Instituto de la Propiedad, el documento de identidad y la constancia de estar al día con el pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Algunas municipalidades también pueden solicitar testigos. Además, los propietarios deben pagar el porcentaje correspondiente al valor catastral del terreno. De acuerdo con la disposición general de la Ley de Municipalidades, este pago es del 10%. Por ejemplo, si un inmueble tiene un valor catastral de 100,000 lempiras, el propietario tendría que pagar 10,000 lempiras por este concepto.

El departamento de Catastro de cada municipalidad es el encargado de determinar el valor de los inmuebles, tomando en cuenta los criterios establecidos en el plan de arbitrios, la zonificación y las dimensiones del terreno. Sin embargo, el Congreso Nacional aprobó el 11 de noviembre de 2026 un decreto que permitirá a la Municipalidad de San Pedro Sula otorgar títulos de dominio pleno a ciudadanos que actualmente cuentan únicamente con dominio útil sobre terrenos de propiedad municipal. La disposición establece que los interesados podrán realizar el trámite mediante el pago de un valor no inferior al 3% del último valor catastral del terreno. Este beneficio también se extendió al Distrito Central y tendrá una vigencia de dos años a partir de la entrada en vigor del decreto. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, destacó que la aprobación busca facilitar a miles de ciudadanos la posibilidad de contar con un título de propiedad plena, debido a que el dominio útil limita las opciones de utilizar un terreno como respaldo para solicitar financiamiento. “Con el dominio útil no puede acceder a un banco para un crédito, para un financiamiento, para una hipoteca, y eso le imposibilita a veces emprender, tener bien documentado su terreno, dejarles una buena herencia a sus hijos”, expresó Zambrano. Contreras agregó que en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa todavía existen numerosos terrenos bajo la figura de dominio útil. “Muchos ciudadanos no conocen la importancia que es regularizar en un 100% el inmueble, solo dicen que son dueños de un terreno, pero legalmente no pueden hacer mucho”, insistió. La solicitud de elevación de dominio útil a dominio pleno debe presentarse ante la corporación municipal, que es la instancia encargada de aprobarla. Una vez autorizada, la municipalidad emite la certificación correspondiente, documento que posteriormente debe inscribirse en el Instituto de la Propiedad. De 2022 a 2025, el IP entregó 37,262 títulos de propiedad, mediante procesos de regularización de inmuebles y elevación de dominio útil a dominio pleno.

Importancia de registrar las propiedades ante el IP

Registrar una propiedad ante el Instituto de la Propiedad es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los bienes inmuebles y proteger el patrimonio de sus propietarios. La inscripción permite respaldar legalmente los derechos sobre casas, terrenos, edificios y otros inmuebles, además de contribuir a prevenir la usurpación y posibles irregularidades relacionadas con la titularidad de los bienes, señaló Anesa Norales, abogada del Bufete Jurídico Norales y Asociados a LA PRENSA. Al tener registrada su propiedad, el titular cuenta con respaldo documental para defender sus derechos ante las autoridades competentes y puede oponerse a actos o transacciones que afecten sus intereses, siempre que existan fundamentos legales para hacerlo.