San Pedro Sula, Honduras. Lluvias de leves a moderadas durante las tardes y noches marcarán las condiciones del tiempo en San Pedro Sula a lo largo de esta semana, pronosticó Alex Estévez, subcomisionado de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, mejor conocida como Copeco.
El funcionario explicó que, aunque se prevé un incremento de la nubosidad y algunas precipitaciones en diferentes regiones del país, en la capital industrial de Honduras no se esperan lluvias de mayor intensidad.
"Para la zona de San Pedro Sula, nubosidad con lluvias leves en horas de la tarde-noche durante toda la semana, pero con lluvias leves a moderadas, nada que preocuparse para esta zona del país", manifestó Estévez.
El subcomisionado detalló que este lunes las condiciones se esperan secas y estables en San Pedro Sula, mientras que para el martes se espera mayor nubosidad en la zona norte y algunas lluvias en la región central.
Lluvias aumentarán en otras regiones
Para el miércoles se pronostica un incremento de las precipitaciones en las regiones noroccidental y norte del territorio nacional, principalmente durante las tardes y noches.
Sin embargo, Estévez aclaró que las lluvias de mayor intensidad se concentrarían en los departamentos de Atlántida y Colón, mientras que en Cortés se esperan precipitaciones leves.
Para el viernes, las lluvias continuarían concentrándose principalmente en Atlántida y Colón, según las proyecciones compartidas por el funcionario.
Recomendaciones para los sampedranos
Aunque el pronóstico para San Pedro Sula no anticipa precipitaciones de mayor intensidad, se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante las tardes y noches.
Los conductores deben tomar precauciones ante posibles pavimentos mojados y reducir la velocidad durante las lluvias.
Copeco mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas y recomienda seguir sus canales oficiales para conocer cualquier actualización del pronóstico.