San Pedro Sula, Honduras. Lluvias de leves a moderadas durante las tardes y noches marcarán las condiciones del tiempo en San Pedro Sula a lo largo de esta semana, pronosticó Alex Estévez, subcomisionado de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, mejor conocida como Copeco.

El funcionario explicó que, aunque se prevé un incremento de la nubosidad y algunas precipitaciones en diferentes regiones del país, en la capital industrial de Honduras no se esperan lluvias de mayor intensidad.

"Para la zona de San Pedro Sula, nubosidad con lluvias leves en horas de la tarde-noche durante toda la semana, pero con lluvias leves a moderadas, nada que preocuparse para esta zona del país", manifestó Estévez.