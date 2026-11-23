Doha, Qatar.

La Selección Nacional de Honduras afronta este martes un partido decisivo en sus aspiraciones de continuar con vida en el Mundial Sub-17 de Qatar. La Bicolor se mide a Colombia por la segunda jornada de la fase de grupos, obligada a reaccionar después de un debut complicado y con la presión de conseguir un resultado que le permita mantener la esperanza de avanzar a la siguiente ronda de la competición. El combinado catracho, dirigido por Merling Paz, llega a este compromiso tras caer 2-0 frente a Serbia, un resultado que encendió las alarmas y dejó a Honduras con la necesidad de sumar en su segunda presentación mundialista. La derrota obliga a los juveniles hondureños a pasar página rápidamente, corregir los errores mostrados en el estreno y afrontar el desafío con una mentalidad diferente ante uno de los rivales más exigentes de su grupo.

La H necesita elevar su nivel competitivo, tener mayor precisión en los últimos metros y evitar errores que puedan facilitar el trabajo de su adversario. Ante Colombia, la concentración defensiva será fundamental, especialmente frente a un equipo que demostró contundencia en su primer compromiso. La misión no será sencilla. Del otro lado estará una selección colombiana que comenzó su participación en Qatar con autoridad, al derrotar 2-0 a Japón. Los sudamericanos llegan con confianza, argumentos futbolísticos y el respaldo de una generación que conquistó el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026, una consagración que representó un nuevo capítulo en la historia de sus categorías menores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En medio de la presión deportiva, Honduras también afronta una situación extradeportiva que ha generado ruido alrededor de la delegación nacional. El caso de Christopher Batiz, futbolista vinculado al Seattle Sounders, se convirtió en uno de los temas de conversación después de que abandonara la concentración antes del compromiso contra Colombia. Según la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), el padre del jugador expresó su inconformidad ante el cuerpo técnico debido a que su hijo no tuvo participación en el encuentro frente a Serbia.

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