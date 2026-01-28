Merling Paz, DT de la Sub-17, ilusionado con llegar al Mundial de Qatar

Este miércoles 28 de enero asistió en un Media Day el joven seleccionador y al momento de hablar con La Prensa tocó temas de mucho interés previo al inicio del Premundial Sub-17 en San Pedro Sula.

El entrenador de 35 años fue designado por la Federación de Fútbol de Honduras , FFH, para liderar este proceso que comenzó desde hace 11 meses.

La misión de Honduras es lograr una nueva clasificación al Mundial Sub-17 en Qatar 2026 y la misión será en febrero bajo el mando del novel técnico Merling Paz.

Honduras se medirá en el estadio Morazán a Surinam, Guyana y Bermudas el 6, 8 y 10 de febrero donde solamente el líder irá al Mundial de Qatar, que será a finales del presente año.

Merling Paz reveló la convocatoria y sobre el tema de los legionarios fue amplio, tiene su base y confía en ellos para la búsqueda de la clasificación.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

CONFERENCIA DE PRENSA DT MERLING PAZ

¿Cómo ha sido la preparación a pocos días para el inicio del Premundial Sub-17?

Este ha sido un proceso que inició hace 11 meses como Sub-16, a estos jugadores les hemos depositado toda la confianza, son capaces e inteligentes y positivos. Es un proceso largo de trabajo y confianza.

¿Quién es Merling Paz?

Tengo 35 años, soy oriundo de la cabecera Santa Bárbara, un "patepluma" 100 % y soy licenciado en Educación Física graduado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y tengo Licencia Pro con especialidad en gerencia deportiva y actualmente en psicología deportiva. En los procesos con FFH iniciados en 2018 con el programa de talentos de la mano del profesor Romero, a quien le debo parte de mi formación. He sido asistente técnico de la Sub-15, trabajando con las selecciones menores de cerca. En 2023 se me nombra como asistente técnico de la Sub-17 de la mano de Israel Canales, en 2025 se me nombra como DT de la Sub-16 y ahorita seleccionado nacional Sub-17.

¿Opinión contra críticos sin conocer el trabajo anterior?

Ninguna critica, todos estamos en la posición de dar el punto de vista. Mi mensaje es que todos nos debemos preparar y debemos estar listos cuando lleguen las oportunidades, respetamos todo.

Con la presión cuando se dice... Debe clasificar a la Sub-17 al Mundial de Qatar ¿Qué pasa por su cabeza?



Como le dije anteriormente, uno debe estar preparado para estos momentos, yo trabajé con Azacualpa FC, San Juan Quimistán de Santa Bárbara, Panteras de SPS, en Ligas Menores... Cuando se presenta la oportunidad uno debe estar listo. Yo lo tomé como un compromiso con el fútbol nacional y con la satisfacción que sea un trabajo bien ordenado.

¿La obligación de ir al Mundial Sub-17 para esta generación?



Más que una responsabilidad es un compromiso, no podemos olvidar que estas selecciones menores son la base de la Mayor. Es de darle la mayor formación y se fortalecerá aún más.

Honduras es favorito del grupo ¿Qué conocimiento hay de los rivales?



​​​​​​ Con el favoritismo debemos tener cuidado, el fútbol ha evolucionado en todas partes del mundo y nosotros también hemos crecido. Lo que no podemos obviar es que Honduras, en los mundiales menores, ha estado clasificando constantemente a los mundiales y es la responsabilidad que tenemos. Con nuestros rivales Surinam, Guyana y Bermudas, todo nuestro respeto y estamos preparados.

De los estudios realizados ¿Cuál será el rival más complicado?

Respecto a todos los rivales, no hay que olvidar como son selecciones menores nosotros nos encontramos con muy poca información real de ellos. Luego, debemos hacer un análisis a nivel del ranking de Concacaf que se nos da y es Bermudas, pero vamos a encarar los compromisos partido a partido.

¿Con los jóvenes que se ha hablado ahora que estarán como centro de atención con el Premundial en San Pedro Sula?

Tenemos un personal que colabora con esa integral, se les da esas herramientas para este contexto. Son niños de 16 y 17 años, y esperamos que sea un apoyo positivo para ellos en el estadio por parte de la afición, es normal la ansiedad y el nerviosismo.

El tema de convocar legionarios a la Sub-17 ahorita vemos a Leandro Padilla (Inter Miami) ¿Fue la única opción tras las pruebas?



En ese sentido el profesor Ariel Bustamante ha hecho un gran trabajo y para esta Sub-17, categoría 2009, hicimos una evaluación con microciclos de 15 a 18 jugadores. Hay nombres que se mencionan en redes sociales como Víctor Vandenbroucke (Gent de Bélgica) y Alfredo Rodríguez (Barcelona, ​​​​España) todos ellos han tenido acercamiento. Ahora que es lo que pasa, extendemos invitaciones, vienen y son observados en los microciclos y al final pasa por una decisión técnica, que se adapta a nuestro estilo de juego.

¿De los convocados actualmente solamente será Leandro Padilla?



Son decisiones técnicas, el tema de Leandro es el único (legionario) con el que contamos. Hay otro tema, a nivel local contamos con material humano como Mike Arana, Yeirol Arzú, Kevin Pérez que han debutado con Real España, Platense y Génesis PN en primera. Hay una gran cantidad de jugadores, la mayoría que juegan en reservas especiales y Liga de Ascenso.

De los muchachos que vinieron del extranjero con los nacionales cuando los vio a ellos ¿Es mucha la diferencia?



Son cualidades diferentes, el jugador hondureño formado aquí es muy físico y el que viene de afuera es más técnico. Felicito a los colegas que están haciendo un gran trabajo, esta es una generación muy rica.

¿Cuándo conoceremos la lista oficial?



Prácticamente la lista para este microciclo es con la que contamos para el Premundial. Ellos son los jugadores en los cual depositamos esa confianza para que nos acompañen en este Premundial.