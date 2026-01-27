Keyrol Figueroa y su futuro con el Liverpool: nuevos detalles sobre su situación

Inglaterra.

Keyrol Figueroa , hijo de la leyenda del fútbol hondureño Maynor, atraviesa un momento clave en su carrera profesional. El futuro del joven atacante se definirá en las próximas horas, ya que las negociaciones con el Liverpool están abiertas y podrían resolverse este miércoles.

Las gestiones están siendo llevadas directamente por la madre del jugador, Sandra Norales , en conjunto con la agencia P&P Sport Management SAM , quienes trabajan en dos posibles escenarios: la renovación de contrato con el Liverpool o cumplir con el vínculo actual, que expira en junio de 2026, para facilitar un traspaso a otro club durante el próximo mercado de verano.

Este miércoles podría haber una decisión final. Las opciones son claras: Keyrol Figueroa puede renovar con el Liverpool y salir cedido para sumar minutos, o bien cumplir su contrato y marcharse como agente libre en junio. En cualquiera de los casos, se espera “humo blanco” sobre el futuro del futbolista hondureño, nacido en Tegucigalpa.