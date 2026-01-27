¿Se va o se queda? Lo último que informan sobre futuro de Kervin Arriaga

Madrid, España.

Con el mercado de fichajes en Europa entrando ya en su recta final, el futuro de Kervin Arriaga apunta, a día de hoy, más a la continuidad en el Levante UD que a una salida inmediata rumbo a Europa, tal como se informaba en los últimos días en España. Cabe mencionar que el mercado europeo cierra el próximo lunes 2 de febrero.

Tras enfriarse la opción del Génova, que era la vía más avanzada en las últimas semanas, el escenario se ha quedado bastante parado. No es que no haya interés —equipos como Atalanta y un equipo de la Premier League han estado siguiendo al mediocampista hondureño—, pero el gran escollo sigue siendo el mismo: el precio.

El Levante tiene muy claro que no va a desprenderse del ‘Misilito’ por debajo de su cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de euros, y esa firmeza complica cualquier negociación en los últimos días de mercado.