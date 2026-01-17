Técnico del Levante explica por qué no jugó Kervin Arriaga ante Real Madrid

La ausencia del hondureño Kervin Arriaga sobresalió frente al Real Madrid por la jornada 20 de la Liga Española en el Santiago Bernabéu. El mediocampista fue convocado, pero finalmente no vio ni un tan solo minuto.
Levante salió con una derrota de 2-0 con goles de Kylian Mbappé y Asencio, en donde los granates se vieron muy débiles, sobre todo en el segundo tiempo del encuentro.
Luís Castro, técnico del Levante mencionó que a pesar de la buena imagen de la primera parte sucumbió ante uno de los grandes de la Liga de España en la conferencia de prensa.
El futbolista salió lesionado en el encuentro anterior y se encuentra en pleno momento donde su nombre aparece como posible venta, done Génova y Atalanta están interesados. Además otro club de la Premier League.
"Kervin y Matías estaban más fatigados de lo normal. Kervin vino y luego depende del juego. Si ibas ganando, es posible que hubiera jugado. Si vas perdiendo, haces sustituciones con jugadores más ofensivos", fue la única respuesta que dio al respecto.
Reportes de prensa desde Levante han informado que el Génova es quien encabeza las negociaciones y la institución tasa al hondureño en 5.5 millones de euros.
Sobre la derrota ante Real Madrid
“Hemos hecho una primera mitad muy buena, muy coherente con lo que queríamos hacer. Tuvimos las primeras buenas oportunidades y tuvimos tres balones al área en los que tuvimos que hacer más daño, además de dos faltas cerca del área. El penalti cambio el partido, la transición ofensiva del Real Madrid era una de las situaciones peligrosas para nosotros, pero perdimos un balón y en transición nos hicieron daño”, destacó en rueda de prensa.
“Si hubiésemos aprovechado una de las oportunidades de la primera parte podríamos haber hecho daño mentalmente y tener más oportunidades de marcar. Pero el equipo ha estado bien en momentos en transición y con balón, pero juegas contra el Madrid y después de perder en dos competiciones vienen con todo, con un equipo muy diferente al de la Copa. Pero estoy muy contento con la primera mitad”, continuó.
“Hemos perdido en el Bernabéu por uno o dos detalles, no porque hayan hecho 50 oportunidades y hayamos tenido suerte”, afirmó tras derrota ante Real Madrid.