Técnico del Levante explica por qué no jugó Kervin Arriaga ante Real Madrid

Madrid, España.

La ausencia del hondureño Kervin Arriaga sobresalió frente al Real Madrid por la jornada 20 de la Liga Española en el Santiago Bernabéu. El mediocampista fue convocado, pero finalmente no vio ni un tan solo minuto. Levante salió con una derrota de 2-0 con goles de Kylian Mbappé y Asencio, en donde los granates se vieron muy débiles, sobre todo en el segundo tiempo del encuentro. Luís Castro, técnico del Levante mencionó que a pesar de la buena imagen de la primera parte sucumbió ante uno de los grandes de la Liga de España en la conferencia de prensa.

El futbolista salió lesionado en el encuentro anterior y se encuentra en pleno momento donde su nombre aparece como posible venta, done Génova y Atalanta están interesados. Además otro club de la Premier League. "Kervin y Matías estaban más fatigados de lo normal. Kervin vino y luego depende del juego. Si ibas ganando, es posible que hubiera jugado. Si vas perdiendo, haces sustituciones con jugadores más ofensivos", fue la única respuesta que dio al respecto. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Reportes de prensa desde Levante han informado que el Génova es quien encabeza las negociaciones y la institución tasa al hondureño en 5.5 millones de euros.

Sobre la derrota ante Real Madrid