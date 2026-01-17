  1. Inicio
Pichichi Liga Española: se destapó con doblete y Mbappé no perdonó; la tabla

Mbappé volvió a marcar y otro respondió con doblete: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras inicio de la jornada 20.

Mbappé marcó en el inicio de la jornada 20 de la Liga Española y así marcha la tabla de goleadores.
18. Rafa Mir (Elche) -- Luego de sufrir una lesión, se ha quedado estancado con 6 goles. Su equipo juega este lunes 19 ante el Sevilla.
17. Pere Milla (Espanyol) -- No marcó en la derrota de su equipo ante el Girona (0-2) y se quedó con 6 anotaciones.
16. Etta Eyong (Levante) -- El delantero camerunés ya regresó a la actividad con su equipo tras la Copa Africana. Este sábado se fue sin marcar ante Real Madrid y se mantiene con 6 goles.
15. Hugo Duro (Valencia) -- También cuenta con 6 tantos en la lista de goleadores de la Liga Española. Su equipo juega este domingo ante Getafe.
14. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) -- El capitán francés no ha vuelto a anotar con los colchoneros y sigue en la lista con sus 6 goles.
13. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- Marcó en la pasada fecha de LaLiga y escaló en la tabla con sus 6 goles. Su equipo se enfrenta este domingo al Celta de Vigo.
12. Budimir (Osasuna) -- También tiene 6 goles en su cuenta y buscará marcar este sábado ante el Real Oviedo.
11. Raphinha (FC Barcelona) -- El capitán brasileño de los azulgranas lleva 7 goles en su cuenta, pero es duda para su juego de este domingo ante Real Sociedad.
10. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil buscará volver al gol en la Liga Española. Lleva 7 tantos en lo que va de la temporada.
9. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino va en picada y se ha relegado en la tabla de goleadores de la Liga Española. Cuenta con 7 anotaciones.
8. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- No marcó en la pasada fecha, pero espera regresar al gol. Lleva 7 goles en lo que va de la temporada.
7. Vladyslav Vanat (Girona) -- El delantero ucraniano marcó doblete en esta fecha para darle el triunfo a su equipo ante Girona. Sorprende y escala en la tabla de goleadores de la Liga Española con 7 goles.
6. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Es una de las sorpresas en la tabla de goleadores. Cuenta con 8 goles y este sábado su equipo se mide al Betis.
5. Cucho Hernández (Real Betis) -- Es otra de las sorpresas en la lista, ya que también tiene en su cuenta 8 anotaciones. Este sábado se mide al Villarreal.
4. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco viene rompiendo su sequía y en la pasada fecha anotó. Actualmente tiene 9 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
3. Muriqi (Mallorca) -- El delantero sigue destacando y está dentro del top con sus 11 goles. Su equipo se enfrenta este sábado al Athletic.
2. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El atacante español quiere volver al gol en la Liga Española, ya que se ha estancado con sus 11 goles.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés regresó con gol en la jornada 20 de la Liga Española y sigue alargando su liderato en la pelea por el 'Pichichi' con 19 goles.

Así marcha la tabla de goleadores tras el inicio de la jornada 20 de la Liga Española 2025-2026.
