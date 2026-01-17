Vinicius llora, 'robo' del Real Madrid al Levante y ¿qué pasó con Kervin Arriaga?

Kervin Arriaga finalmente no vio minutos ante el Real Madrid y se quedó en el banco de suplentes. El técnico del Levante decidió no usarlo ya que todo apunta a que el hondureño se irá del club y se mudará a la Serie A, donde lo espera el Génova de Italia. El equipo italiano ya presentó "una oferta que supera los 5 millones de euros. Es una opción muy real que terminé en el equipo italiano en este mercado de invierno", dijo German Múñoz de El Chiringuito a ICN Sports.