Vinicius llora, 'robo' del Real Madrid al Levante y ¿qué pasó con Kervin Arriaga?

Las imágenes de la primera victoria de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid que le ganó 2-0 al Levante de Kervin Arriaga en un Santiago Bernabéu que estalló contra los jugadores merengues y uno de los más señalados fue Vinicius.
Kylian Mbappé dio el susto durante el calentamiento. El francés sufrió un golpe por parte de Dean Huijsen durante un ejercico. Poco después, tras recibir las asistencias, pudo recuperarse.
Así fue el golpe de Dean Huijsen sobre el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé.
La afición del Real Madrid se hizo sentir en el Santiago Bernabéu con una tremenda e histórica pitada contra los jugadores merengues tras la eliminación de la Copa del Rey a mitad de semana.
Vinicius, Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga y Dean Huijsen recibieron silbidos de la afición del Real Madrid antes del inicio del partido. Hubo aplausos para Kylian Mbappé, Courtois, Gonzalo García y Raúl Asencio.
Aficionados del Real Madrid silbaron a la plantilla del club madrileño a su salida al terreno de juego. El descontento y enfado de la hinchada merengue es evidente tras perder dos títulos en cuestión de tres días (la Supercopa de España y eliminados de la Copa del Rey).
Protestas de la afición del Real Madrid cuando los jugadores del club blanco han salido al terreno de juego en el estadio Santiago Bernabéu.
Los entrenadores del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, y del Levante, Luis Manuel Ferrerira, se saludan antes del inicio del partido.
Previo al inicio del Real Madrid vs Levante, Vinicius Jr fue pitado y abucheado cuando anunciaron su nombre por la megafonía del estadio. Las cámaras captaron al brasileño visiblemente afectado, con el rostro triste y llorando antes de saltar al campo. El rechazo fue tan fuerte que resultó imposible de disimular. Mbappé y otros buscaron consolarlo y animarlo.
El primer 11 titular de Álvaro Arbeloa con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la Liga Española.
Raúl Asencio jugó con una mascara en el rostro durante el partido.
El jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior, fue uno de los más señalados en el inicio del partido.
Kylian Mbappé fue frenado por dos defensas del Levante en esta acción en la que recibió un golpe
Kylian Mbappé quedó tendido en el suelo con gestos de dolor en su rodilla derecha. Luego se levantó y pudo seguir jugando.
Jude Bellingham entre un mar de piernas del Levante, tratando de pasar con el balón.
Mbappe, imparable. El jugador del Real Madrid es agarrado por un futbolista del Levante.
Jugadores del Real Madrid visiblemente afectados tras el final de la primera parte de juego ante Levante.
Pañolada de los aficionados del Real Madrid al descanso del duelo frente al Levante UD contra los jugadores.
Kervin Arriaga finalmente no vio minutos ante el Real Madrid y se quedó en el banco de suplentes. El técnico del Levante decidió no usarlo ya que todo apunta a que el hondureño se irá del club y se mudará a la Serie A, donde lo espera el Génova de Italia. El equipo italiano ya presentó "una oferta que supera los 5 millones de euros. Es una opción muy real que terminé en el equipo italiano en este mercado de invierno", dijo German Múñoz de El Chiringuito a ICN Sports.
Vinicius no tuvo su mejor noche y sufrió el enfado de los aficionados del Real Madrid.
La desesperación del delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior.
Arda Güler pidiendo a los aficionados del Real Madrid presentes en el Santiago Bernabéu que alienten al equipo, antes de que llegaran los goles.
Florentino Pérez también fue uno de los señalados por los aficionados y se escuchó en el Bernabéu: "Florentino, dimisión".
Seguidor del Real Madrid con la camiseta del ex entrenador merengue Xabi Alonso.
El penalti del jugador del Levante, Adrián de la Fuente, sobre Kylian Mbappé. ¿Fue falta?
Kylian Mbappé tomó el balón y con un remate de derecha marcó el penal para abrir el marcador en el Santiago Bernabéu contra el Levante, 1-0.
La celebración de Kylian Mbappé tras marcar el gol del 1-0 del Real Madrid ante el Levante.
Kylian Mbappé llegó a 19 goles en la Liga Española y es el actual Pichichi de la tabla de goleadores.
Kylian Mbappé fue hasta el banquillo del Real Madrid y celebró con el austríaco David Alaba.
Álvaro Arbeloa felicitó a Vinicius por su gol para la ventaja del Real Madrid 1-0 ante el Levante.
Sin embargo, la cuenta especializada en arbitraje y jugadas polémicas, Archivo VAR, aclaró que los árbitros en la sala de videoarbitraje se lavaron las manos. "Mbappe se deja caeer antes de que Dela contacte con él. NO ES PENALTI". ¿Robo del Real Madrid al Levante?
Después apareció Raúl Asencio para marcar de cabeza el 2-0 y lo celebró junto a Kylian Mbappé.
Raúl Asencio se quitó la máscara para celebrar su golazo que sentenció el triunfo del Real Madrid ante Levante.
Es el segundo gol que marca Raúl Asencio en esta temporada de la Liga Española. El defensa lo gritó con rabia.
¡Bronca! Vinicius tuvo un enganchón con jugadores del Levante. El brasileño se mostró molesto con algunos rivales.
Kylian Mbappé le reclama al árbitro en los minutos finales del partido.
La afición del Real Madrid siguió pitando a Vinicius sobre el final del partido y así reaccionó el brasileño.
Kylian Mbappé tuvo un buen detalle de compañerismo y solidaridad con Vinicius. El francés le pidió al Santiago Bernabéu que no abucheara al brasileño.
¡Feo gesto! Vinicius fue el primero en abandonar el campo tras el pitido final. El brasileño no se ha quedado con sus compañeros para aplaudir a la afición.
Álvaro Arbeloa sumó su primer triunfo como entrenador del Real Madrid y aplaudió el apoyo de los aficionados.