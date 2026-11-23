La Lima, Cortés. Un presunto integrante de la Pandilla 18, identificado con el alias de “Bayde”, fue capturado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de vigilancia y seguimiento ejecutado en la colonia La Planeta, en el municipio de La Lima, Cortés.

El detenido fue identificado como Edwin Yoel Fernández González, de 25 años, a quien las autoridades señalan como miembro activo de esta estructura criminal, donde tendría el rango de “Homie” y llevaría aproximadamente cuatro años de pertenecer a la organización.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso presuntamente estaba encargado de coordinar la venta y distribución de sustancias ilícitas en el municipio de La Lima, en el Valle de Sula. Además, es señalado por su supuesta vinculación con actividades de asociaciones terroristas.