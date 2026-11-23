La Lima, Cortés. Un presunto integrante de la Pandilla 18, identificado con el alias de “Bayde”, fue capturado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de vigilancia y seguimiento ejecutado en la colonia La Planeta, en el municipio de La Lima, Cortés.
El detenido fue identificado como Edwin Yoel Fernández González, de 25 años, a quien las autoridades señalan como miembro activo de esta estructura criminal, donde tendría el rango de “Homie” y llevaría aproximadamente cuatro años de pertenecer a la organización.
De acuerdo con el informe policial, el sospechoso presuntamente estaba encargado de coordinar la venta y distribución de sustancias ilícitas en el municipio de La Lima, en el Valle de Sula. Además, es señalado por su supuesta vinculación con actividades de asociaciones terroristas.
Antecedentes delictivos
Las autoridades informaron que Fernández González cuenta con antecedentes de detenciones en al menos tres ocasiones por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas.
La primera captura se registró en noviembre de 2024, por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). Posteriormente, fue detenido en abril de 2025 por el mismo delito y, el 30 de octubre de 2026, nuevamente fue requerido por suponerlo responsable del tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
Durante el último operativo, los agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) decomisaron un teléfono celular que, según la Policía, podría contener información relacionada con la comisión de actividades ilícitas en diferentes sectores del Valle de Sula.
Tras su captura, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente por suponerlo responsable del delito de asociaciones terroristas.