En Tegucigalpa y Comayagüela, los cortes de energía comprenderán el Estadio Nacional Chelato Uclés, el centro de salud Alonso Suazo, el hospital La Policlínica, la Cruz Roja Hondureña y el Ministerio de Educación Pública. También se verán afectados los abonados comprendidos entre la primera y octava avenida, entre la primera y octava calle de Comayagüela; la colonia Soto, barrio Concepción, La Chivera y zonas aledañas. La interrupción también abarcará los abonados ubicados entre la primera y quinta avenida, entre la novena y decimoquinta calle de Comayagüela. Otros sectores incluidos son barrio La Bolsa, en la zona industrial; barrio Guacerique, asilo de ancianos María Eugenia, UMAPS de la primera avenida, hospital San Jorge, Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), El Obelisco, sede del Partido Nacional, parte del barrio Bellavista, Medicasa, avenida Centenario y centro comercial Centenario. Asimismo, se reportan cortes para los abonados de la 14 a la 16 calle, entre la sexta y octava avenida; escuela de Ensayo Dionisio de Herrera, escuela Santos Guardiola, parte del barrio Lempira, mercado Mama Chepa, colegio Jesús Aguilar Paz, parte del barrio Perpetuo Socorro y barrio Villa Adela, el antiguo anexo del BCH, Banadesa, Estado Mayor Conjunto, centro de salud Villa Adela, Despensa Familiar, colonia Rodríguez y zonas aledañas. En estos sectores, los trabajos están previstos de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.