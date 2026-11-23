La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este martes 24 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades en los departamentos Comayagua, Santa Bárbara, Francisco Morazán y varios municipios de Cortés., según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En los departamentos de Comayagua y Santa Bárbara, los cortes de energía afectarán sectores de La Guama, Boquita, Santa Elena, parque Panacam, San Bartolo, Monte Verde, El Cacao, Casetas del Lago, Pito Solo, Horconcitos, Cerro Azul, Bacadilla, Jardines, Taulabé, La Majada, Alejandras, Higuerones, Laguna Seca, Huerto del Edén, Camalotales, Cantillano, Bella Vista, Santa Rosita, Chagüite, Quebraditas, Buena Vista, Barsovia, Palmichal, La Misión, Ocomán, Choloma, La Angostura, Las Conchas, San José de Comayagua, Las Delicias y Jaitique. Asimismo, se reportan interrupciones en comunidades de Santa Cruz, entre ellas Santa Elena, San Bartolo y Nueva Esperanza.
En Taulabé, las zonas afectadas comprenden San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco y Ojos de Agua. También se incluyen Horconcito y El Mogote, en Zacapa; mientras que en San José de Comayagua los cortes abarcarán La Pita, El Barquito, La Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enrramada, El Carmen y La Esperanza. En el municipio de Meámbar, la interrupción del servicio alcanzará Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta y La Sabana de la Pimienta. En Siguatepeque, los sectores afectados serán El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II y Río Bonito. Los trabajos en estas comunidades están programados en un horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
En Tegucigalpa y Comayagüela, los cortes de energía comprenderán el Estadio Nacional Chelato Uclés, el centro de salud Alonso Suazo, el hospital La Policlínica, la Cruz Roja Hondureña y el Ministerio de Educación Pública. También se verán afectados los abonados comprendidos entre la primera y octava avenida, entre la primera y octava calle de Comayagüela; la colonia Soto, barrio Concepción, La Chivera y zonas aledañas. La interrupción también abarcará los abonados ubicados entre la primera y quinta avenida, entre la novena y decimoquinta calle de Comayagüela. Otros sectores incluidos son barrio La Bolsa, en la zona industrial; barrio Guacerique, asilo de ancianos María Eugenia, UMAPS de la primera avenida, hospital San Jorge, Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), El Obelisco, sede del Partido Nacional, parte del barrio Bellavista, Medicasa, avenida Centenario y centro comercial Centenario. Asimismo, se reportan cortes para los abonados de la 14 a la 16 calle, entre la sexta y octava avenida; escuela de Ensayo Dionisio de Herrera, escuela Santos Guardiola, parte del barrio Lempira, mercado Mama Chepa, colegio Jesús Aguilar Paz, parte del barrio Perpetuo Socorro y barrio Villa Adela, el antiguo anexo del BCH, Banadesa, Estado Mayor Conjunto, centro de salud Villa Adela, Despensa Familiar, colonia Rodríguez y zonas aledañas. En estos sectores, los trabajos están previstos de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
En otro bloque de la capital, los cortes abarcarán Monseñor Fiallos, las bombas de agua Las Canteras (UMAPS), parte del barrio Perpetuo Socorro, barrio Lempira, colonia Centroamericana, colonia Bendeck, Lomas del Country y barrio San Juan de Dios. También se incluyen parte de la colonia El Pedregalito, mercado zonal Belén, parte de la colonia Monseñor Fiallos, colonias Las Mercedes y San Cristóbal, barrio Las Crucitas, colonia La Trinidad y centro de salud Las Crucitas, barrio Bella Vista, colonia Obrera, colonia San Martín, centro comercial Mama Nila, Banpaís Zonal Belén, Ashonplafa Belén, Intercentro Misionero y zonas aledañas. El horario establecido para estas comunidades será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
En el municipio de Choloma, los trabajos afectarán las colonias La Victoria, San Miguel I y II, Quintas San Miguel, López Arellano, Éxitos de Anach I y II, Las Colinas, Valle de Sula, Bérnica, Santa Fe Sur, La Unidad y Vista Hermosa. La interrupción también comprenderá las colonias Las Cascadas, Lomas de Las Cascadas I, II y V etapa, Cerro Verde, Rodolfo Lozano y Monte Verde. Entre los establecimientos y residenciales incluidos figuran Maxi Despensa, Roca de Arios, Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, residenciales Las Colinas, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa y Alutech Choloma. Los trabajos están programados de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde.
En Villanueva, Cortés, la interrupción del servicio eléctrico afectará Finca 10, Finca 11, el ingenio Azunosa y la finca bananera Santa Rita. En estos sectores, los trabajos están previstos de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.