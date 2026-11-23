San Pedro Sula, Honduras.

Pero sus declaraciones van más allá de la lesión y la falta de minutos. El padre reconoce que, si la decisión hubiera dependido de él, no habría querido que Christopher jugara con Honduras, aunque deja claro que siempre respetó la voluntad del futbolista y que su obligación como padre era apoyarlo.

Don Orlando sostiene que nunca solicitó directamente que Christopher abandonara la concentración. Su inconformidad, asegura, surgió al conocer que su hijo seguía sintiendo dolor y, posteriormente, recibir como explicación de su ausencia ante Serbia que se trataba de decisiones técnicas, además de recordarle que era dos años menor que otros futbolistas y que todavía tenía dos mundiales Sub-17 por delante.

La salida de Christopher Batiz del Mundial Sub-17 con Honduras sigue generando polémica y, por primera vez, su padre, don Orlando, rompe el silencio para contar su versión de los hechos. En una entrevista exclusiva con Diario LA PRENSA, explica los motivos que, desde su perspectiva, provocaron el regreso de su hijo desde Qatar, cuestiona el manejo de una lesión en el tobillo que sufrió durante un entrenamiento y revela los desacuerdos que tuvo con Francis.

“Si por mí fuera, no vendría”, sentencia don Orlando al referirse a una posible nueva convocatoria de Christopher con Honduras . Una postura que deja al descubierto la fractura en la relación con los encargados de las selecciones menores y abre nuevos interrogantes sobre una salida que ha generado controversia en el fútbol hondureño.

También expresa sus sospechas sobre el interés de la Federación en asegurar que su hijo representara a la Bicolor y dejar por fuera a Estados Unidos. Cuestiona directamente la manera de trabajar de Francis Hernández , director deportivo, con quien asegura haber tenido diferencias desde el microciclo de Siguatepeque.

¿Qué es lo que realmente ha sucedido con su hijo en el Mundial Sub-17 para que usted nos cuente también el lado de su historia?

Lo que menos quiero es entrar en contradicciones. Respeto la opinión de ellos, aunque no la comparto, porque de repente siento que faltan a la verdad y no dicen las cosas tal como sucedieron.El problema comenzó cuando vine a ver el microciclo. Sentí que al señor Francis Hernández, el director deportivo, no le gusta que las personas lo contradigan. En pocas palabras, le gusta que todo lo que se diga, a favor o en contra, bien o mal, no sea cuestionado.

Cuando estuvimos hablando allá en Siguatepeque, sentí que se molestaba por ciertas cosas que yo decía. Yo le contradecía y le decía que las cosas no eran así. Creo que las cosas deben hablarse de frente

De repente soy muy diferente a otros padres. Todo el mundo conoce la condición de Cris, pero le dije que la decisión de jugar con Estados Unidos o con Honduras es de él, no mía. Yo solamente tengo que apoyarlo. Sin embargo, sentía que el señor se molestaba porque quería que lo que él decía fuera lo que tenía que hacerse. A mí me gusta hablar de frente y decir las cosas como son.

¿Qué ocurrió con Christopher antes del partido contra Serbia?

Lo que ocurrió fue que, aproximadamente una semana u ocho días antes del partido contra Serbia, durante un entrenamiento, un compañero de él, que sé que no lo hizo con mala intención, se lo llevó por atrás. No sé si el muchacho estiró el pie, pero logró golpear a Cris en el tobillo.

Él sintió dolor, lo atendieron, le pusieron el pie en hielo y comenzaron a tratarlo. Cuando llegó al hotel, me llamó. Él siempre lleva su botiquín con ciertas cosas necesarias para una gripe, un dolorcito y otras situaciones que no le afecten. Me llamó para preguntarme qué podía tomar porque le dolía demasiado el tobillo.

¿Usted tuvo comunicación con los encargados de la Selección para conocer cómo evolucionaba la lesión?

Después de las diferencias que tuve con Francis Hernández en Siguatepeque, quedamos en que mi comunicación sería con el encargado que tenían, Dani Cancela. Con él me comunicaba y él se comunicaba conmigo. Es un señorón. Después del partido, antes de llegar al encuentro contra Serbia, le escribí a Cancela. Como cuatro o cinco días después del golpe, le pregunté cómo seguía Christopher, porque ya estaba próximo el partido y él todavía me decía que le dolía.

Le pregunté si el médico ya había revisado a Cris, porque todavía sentía molestias. Cancela me respondió que iba a mandar a preguntarle al médico y al kinesiólogo para que lo revisaran. Hasta ese momento le pusieron una inyección a Cris, casi cuatro o cinco días después, porque todavía seguía con dolor.

¿Qué pasó cuando Christopher no tuvo participación contra Serbia?​​​​​​

Llega el partido contra Serbia y no lo meten. Pensé que era porque todavía tenía dolor. Le pregunté a Cancela: “Estimado, ¿qué pasó con Cris? ¿Será que por el mismo golpe todavía tiene dolor y por eso no jugó?”. Me respondió que eran decisiones técnicas. Le dije que las respetaba, aunque no las compartía.

También le expresé que, por el palmarés que tiene Cris, sentía que pudo haber jugado. Hay muchachos buenos, buenos jugadores y buenos cipotes, pero considero que algunos de los que entraron pudieron haber tenido una participación diferente y que Cris también podía aportar algo.

¿Qué explicación le dieron sobre la ausencia de Christopher?

Cancela me dijo que estaban jugando con futbolistas de 17 años, dos años mayores que Cris, y que muchos de los jugadores de Serbia ya participaban en Primera División. Yo acababa de escuchar a un periodista que decía que solamente dos jugadores de Serbia habían jugado en Primera División. Es cierto que eran grandes y fuertes.

En el caso de Honduras, le dije que sabía que Mike, el de Platense, y otro muchacho de España habían jugado en Primera División. Los demás estaban en una categoría similar a la de Cris. Christopher ya ha entrenado con el primer equipo, entrena con el segundo equipo, juega con la Sub-18 y ha tenido oportunidades con jugadores mayores. Pero yo pensaba que no había jugado por el golpe que tenía.

¿Usted conocía al entrenador Merling Paz?

No. Yo no sé quién es Merling Paz, nunca lo he visto ni lo he tratado. No tengo comunicación con él. Ahí dicen que estuve en un entrenamiento con el entrenador y que le reclamé, pero no conozco a Merling Paz. Tampoco le he escrito ni tengo su número.

El único con quien me comunicaba era con Cancela. Aunque tengo el número de Francis Hernández, la comunicación que mantuve después de ese partido fue principalmente con Cancela.

¿Qué interpretación hizo cuando le dijeron que Christopher era dos años menor y que todavía tenía dos mundiales por delante?

Yo soy una persona que analiza las cosas y las situaciones. Cuando Cancela me dijo que Cris era dos años menor que los muchachos que estaban jugando y que todavía tenía dos mundiales por delante, llegué a una conclusión personal. Pensé que, de repente, lo habían llamado porque querían amarrarlo para que no jugara con Estados Unidos, porque siempre ha existido el interés de esa selección en él. Christopher ya había participado con ellos. Esa fue mi interpretación, no es algo que me hayan dicho directamente.

Cuando me dicen que tiene dos mundiales por delante, entiendo que puede no jugar ahora, pero que todavía tiene dos oportunidades más para participar con Honduras. Por eso le dije a Cancela que, si estaban viendo esas cosas y sabían que todavía tenía dos mundiales por delante, ¿por qué mejor no lo dejaron en su equipo? El equipo lo necesitaba.

¿Usted decidió pedir que Christopher regresara a Estados Unidos por la lesión o porque interpretó que querían asegurar que jugara con Honduras?

Tampoco fue así. Mi inconformidad comenzó por la respuesta que me dio Cancela. Yo le pregunté qué había pasado con Cris y por qué no había jugado contra Serbia. Sentía que era un partido contra un equipo que aparentemente se miraba un poquito más débil dentro del grupo, pero si no juega porque es una determinación técnica, no puedo influir en eso. Ningún padre puede intervenir en las decisiones del entrenador. Cuando me dijeron que eran decisiones técnicas, les respondí que las respetaba, aunque no las compartía.

También les dije: “Bueno, siento que ustedes ya traen instrucciones de sus jefes, porque todo el mundo en su trabajo recibe instrucciones de sus jefes”.

Cuando mencionó que recibían instrucciones de sus jefes, ¿se refería a Francis Hernández?​​​​​​

No necesariamente a Francis Hernández. Cuando dije eso, estaba hablando de lo que son las estructuras de la Federación, porque ellos reciben instrucciones de sus superiores.

¿En qué momento le pidió a Dani Cancela que Christopher regresara a Estados Unidos?

Tampoco le dije que lo regresaran. Lo único que le pregunté a Cancela fue por qué lo habían llevado si sabían que tenía dos mundiales por delante y que posiblemente no iba a jugar. ¿Por qué mejor no lo dejaron en su equipo, si el equipo lo necesitaba?

Después le volví a escribir y le dije que, si no lo iban a necesitar, por qué no lo regresaban a su equipo. También le comenté que seguía lesionado y que sentía que no le estaban dando el tratamiento correcto.

¿Usted nunca solicitó directamente que sacaran a su hijo del Mundial?

No. Yo solamente le dije que, si no lo iban a necesitar, por qué no lo regresaban a su equipo. Además, seguía con dolor y sentía que no le estaban dando la importancia necesaria a la lesión. ¿Cómo es posible que, después de un golpe que recibió cuatro o cinco días atrás, hasta que yo le escribí a Cancela para pedirle que lo revisaran, le pusieran una inyección?

Yo sentía que no le estaban dando la importancia necesaria y que eso, a la larga, podía perjudicar la carrera del niño.

¿Cuándo recibió la comunicación de que Christopher debía regresar a Estados Unidos?

Ayer, casualmente, recibí una nota de Cancela. Era tarde aquí, creo que al mediodía o por la tarde allá. Me comunicó que ya habían decidido y que, según le habían informado, FIFA había decidido que Cris tenía que regresar.

¿Le dijeron que FIFA había tomado esa decisión?

Sí, así me lo dijo Cancela. También se lo dijeron al cipote, que era una decisión de FIFA. A mí me pareció raro, porque FIFA no tiene nada que ver con eso. Lo único que puede hacer es respetar una desinscripción o una situación en la que un jugador tenga que salir de una competición por indisciplina o por una fractura fuerte que no puedan tratar y que obligue a regresarlo a su equipo. No por una opinión con la que algún padre no esté de acuerdo.

¿Christopher ya regresó de Qatar?

Sí. Él viajó ayer por la mañana de allá. Aquí eran aproximadamente las 10 u 11 de la noche cuando tomó el vuelo de regreso a Estados Unidos.

¿Qué le comunicó su hijo cuando recibió la notificación de que ya no continuaría en la concentración?

Él me llamó sorprendido. Creo que fue el sábado. A la hora que le tocaba ir a entrenar, le dijeron que ya no podía continuar en la concentración. Él me llamó y me contó lo que estaba pasando. Yo le dije: “Bueno, tranquilo, mijo, de repente ellos tienen sus razones”.

¿A Christopher le explicaron por qué ya no iba a continuar en la Selección?

Le comunicaron que ya se había decidido que no continuara. Yo considero que posiblemente interpretaron mal algunas palabras que yo le dije a Cancela. En ningún momento le falté el respeto a nadie, porque la única persona con la que me comuniqué fue Cancela.

De repente, las palabras que utilicé cuando le dije que ellos recibían instrucciones de sus jefes pudieron haber sido interpretadas como una falta de respeto.

¿Usted considera que hubo jugadores convocados que no merecían estar en la Selección?

Lo que pienso es que hay jugadores que son buenos cipotes y merecen estar ahí. Mi respeto para todos los muchachos que están en la Selección. Si los llamaron es por algo. Pero también considero que hay jugadores que están afuera y que pueden hacer una mejor función que algunos de los que están ahí.

No es que considere que mi hijo sea mejor que muchos de ellos. Todos los muchachos tienen sus cualidades. Sin embargo, por el palmarés de Cris y por todo lo que ha hecho desde que juega fútbol, considero que pudo haber tenido participación.

¿Usted cree que le han impuesto jugadores al entrenador?

Bueno, no solamente yo. He escuchado a varios exjugadores, padres de familia y aficionados que han llegado a esa misma conclusión. Tal vez hay mucha gente que no se atreve a decirlo, de repente por miedo. Pero usted y yo somos hondureños y conocemos nuestra realidad. Hay muchachos que merecen estar ahí y hay otros que, desde mi punto de vista, no deberían estar.

¿Es cierto que Christopher estaba destrozado y llorando después de recibir la noticia? ¿Usted intentó disculparse con la Federación a través de Dani Cancela, pero le dijeron que ya era demasiado tarde?No, no es así. Después de eso hablaron y se reunieron con el cipote. Christopher es un muchacho sensato. Sí se molestó y se sintió incómodo durante un rato. Me llamó y me contó que se habían reunido con él y que le habían dicho que yo tenía que llamar para disculparme. Le pregunté: «¿Por qué tengo que disculparme si no he ofendido a nadie?». Me dijeron que había sido una falta de respeto lo que yo había expresado, pero les expliqué que no había faltado el respeto. Lo único que había dicho era que no estaba de acuerdo con sus opiniones y les expliqué mis razones.

Sin embargo, insistieron en que esa era la única manera. Mi hijo me llamó, también me llamó su representante y mi hijo mayor. A raíz de eso dije: «Está bien». No fue una disculpa como tal. Lo único que mandé a decir fue que nunca pensé que mi opinión fuera a generar tanto escándalo y que llegara hasta ese extremo. Ellos mismos dijeron que esa era la única manera.

Yo no les pedí disculpas porque considero que no hice nada malo ni dije nada malo. Lo que dije es cierto: que ellos tienen instrucciones y que hay jugadores que se les imponen. No me vengan con cuentos, porque hay jugadores que llevan a la Selección.

¿Usted quiere decir que, si se disculpaba, iban a dejar a Christopher en la concentración, pero como no lo hizo decidieron regresarlo?

No sé si esa era la condición. Lo que sí sé es que tengo comunicación directa con Ariel Bustamante, pero yo me preguntaba: ¿por qué voy a disculparme si no he faltado el respeto? ¿Por qué tengo que hacerlo si no he dicho ni hecho nada malo? A eso de las 11, 12 o 1 de la noche estuvieron esperando que me disculpara, pero a esa hora estaba durmiendo. Hasta el día siguiente, entre las 7 y las 8 de la mañana, cuando me levanté, vi que me habían comunicado que Cris ya tenía el boleto para regresar al día siguiente.

¿Qué hizo usted cuando recibió la notificación de que su hijo ya no continuaría en la concentración?

Les dije: «Excelente, ha sido una determinación de ustedes. No hay ningún problema». Nunca pensé que mi opinión iba a llegar a tal extremo, hasta el punto de que tomaran esa decisión durante la concentración.

¿Christopher ha estado en algún proceso de entrenamiento con la Selección de Estados Unidos? ¿Fue convocado a algún microciclo allá?

Lo llamaron como a tres campamentos. No son campamentos propiamente dichos, sino procesos en los que seleccionan a muchos jugadores de diferentes equipos y escogen a varios para darles seguimiento, con el objetivo de llevarlos posteriormente a los campamentos de las selecciones menores de Estados Unidos. En las dos ocasiones en que lo iban a llamar, porque hablamos con su representante, ya le habían comunicado que para esas fechas lo convocarían al campamento de Estados Unidos. La primera vez que vino y lo llamaron al microciclo de Siguatepeque, ya sabían que tenía previsto ese llamado al campamento de Estados Unidos. Por eso levantaron el proceso.

Entonces, ¿Christopher nunca llegó a entrenar con la Selección de Estados Unidos?

No entrenó, pero, según lo que nos dijeron, ya está entre los listados de jugadores a los que les van a dar seguimiento bajo el régimen de las selecciones de Estados Unidos. Estoy seguro de que están interesados en él.

¿Con todo lo que ha sucedido, usted va a apoyar y persuadir a su hijo para que juegue con Estados Unidos y no con Honduras?

Siempre he dicho que, si me hubieran preguntado mi opinión personal, desde un principio habría preferido que jugara con otra selección, menos con Honduras, pero también he dicho que iba a apoyar la decisión que tomara mi hijo. Cuando él quiso jugar con la Selección de Honduras, yo mismo vine personalmente a dejarlo.

¿Merling Paz dirigió en algún momento a su hijo en el fútbol menor?​​​​​​

De lo que yo sé, no.

Usted dice que no lo conoce. ¿Nunca lo vio durante la concentración en Siguatepeque?

No, no lo conozco. No sé quién es. Solamente llegué a Siguatepeque el día que había que recoger al niño y el día que tuvieron el colectivo. Nosotros estábamos en las graderías y ellos, como cuerpo técnico, estaban al otro lado, casi enfrente, pero bastante lejos. Cuando terminó el microciclo, ellos se quedaron reunidos haciendo oración en el campo. Nosotros nos fuimos al carro a meter las cosas y después llegó Cris.

Cuando ya nos íbamos, Francis me llamó. También estaban Dani Cancela, Ariel y otras personas. Nos reunimos y comenzamos a hablar. Siento que desde ese momento empezó la fricción entre Francis y yo, porque muchas cosas que él decía no las compartía y posiblemente él tampoco estaba de acuerdo con algunas de mis opiniones.

Don Orlando, después del comunicado de la Federación y de todo lo que se ha visto en las redes sociales, usted es señalado como el malo de la película. ¿Qué quisiera decir al respecto?

Eso es lo que le hacen ver a la gente, que soy el malo de la película, pero no explican a raíz de qué sucedieron las cosas. Siento que se molestaron por dos situaciones. Primero, porque educadamente le pregunté a Cancela si Christopher no estaba jugando debido a la lesión que venía arrastrando desde un entrenamiento y que todavía no se había curado. Él me contestó que eran decisiones técnicas y que Christopher era dos años menor que los demás, tanto de Honduras como de Serbia, y que muchos de ellos ya jugaban en Primera División.

Yo le dije que, hasta donde sabía, de Honduras solamente dos jugadores habían participado en Primera División. Los demás estaban al nivel de Cris. Además, considero que, por el palmarés que tiene Christopher, ninguno de los que estaban ahí tenía uno similar al suyo. Yo pensaba que no jugaba por la lesión.

Nunca le falté el respeto. Solamente le expresé mi opinión. Después me contestó, de una manera que sentí molesta, que eran decisiones técnicas, que Cris todavía estaba pequeño y que tenía mundiales por delante, le dije: «Sí, pero si ustedes saben que él tiene dos mundiales por delante, ¿por qué lo llaman y por qué no lo dejaron en su equipo?».

Hay comentarios en las redes sociales, incluso de padres que lo han conocido en el fútbol menor de San Pedro Sula, que dicen que usted siempre ha pensado que Christopher es él y diez más. ¿Qué responde a esos señalamientos?

No voy por los comentarios de la gente. Ellos saben que Christopher siempre ha sido un jugador que ha destacado. Usted conoció a Cris. De repente la gente va a decir muchas cosas, pero quienes lo han visto jugar saben que siempre ha sido él más los otros diez. Donde está actualmente también ha demostrado sus condiciones.

¿Usted pensaba que Christopher era él y diez más en la Selección Sub-17?

Tampoco me ponga palabras en la boca. Yo no he dicho que él sea uno de los diez más. Lo que digo es que, según lo que he visto, y no solamente yo, porque también hay otras personas que han observado a Cris, considero que era para que tuviera participación en esa Selección.

Para cerrar, don Orlando, ¿qué cree que va a pasar con Christopher después de todo esto con la Selección de Honduras?

Cris seguirá ahí. Leí el comunicado y voy a buscar mi correo para contestarle al secretario que me mandó un mensaje. Le voy a decir lo mismo: que la molestia de ellos es que al señor Francis no se le puede decir nada, porque contradecirlo o no estar de acuerdo con su punto de vista parece ser un problema. Ese es un error fatal para cualquier padre o cualquier persona.

Yo mantengo mi opinión. En el comunicado dejan abierta la puerta para que el cipote pueda regresar en febrero, cuando habrá un Premundial aquí y posiblemente lo llamen. Si por mí fuera, no vendría. Pero si él quiere venir, es decisión de él y lo voy a apoyar, aunque no esté de acuerdo. Si dependiera de mí, no vendría.

¿Cómo cree que tomará Seattle Sounders toda esta situación?

Ellos conocen la situación. Christopher no ha tenido ningún problema con ellos y tampoco les ha fallado en nada, mientras él siga haciendo las cosas como las ha venido haciendo, no tiene ningún problema con el equipo.

¿Cómo es la relación que mantiene usted con el club y con las personas encargadas de Christopher en Seattle Sounders?

Con ellos tengo buena comunicación, cuando Cris me dice que está lesionado, le pregunto si ya lo revisó el kinesiólogo y si ya les comunicó lo que le está pasando. Él me dice que sí. Entonces llamo a su representante, quien habla con la persona encargada de atendernos directamente. Inmediatamente nos responden: «No te preocupes, mañana le decimos al médico que lo revise».

¿Qué fue lo que más le molestó del manejo de la lesión de Christopher?

¿Cómo es posible que un jugador se golpee durante un entrenamiento y que tres, cuatro o cinco días después le pongan una inyección porque todavía tiene dolor? ¿Qué cree que es eso? Es una negligencia. El cipote vino y seguía con dolor. Siento que no lo trataron bien porque todavía tenía molestias. No le dieron el tratamiento que correspondía.

¿Usted va a solicitar el informe médico de la lesión de Christopher?

Ellos dijeron que lo iban a mandar. Yo esperaba que me lo enviaran y ya revisé mi correo, pero nunca lo mandaron, salvo que se lo hayan enviado directamente al equipo.

¿Qué tipo de contrato tiene Christopher actualmente con Seattle Sounders y cómo está su futuro en el club?

Christopher no tiene ningún problema con el equipo.

¿Pero qué tipo de contrato tiene? ¿Por cuántos años está firmado o en qué consiste?

Él tiene un contrato con ellos y todavía le faltan un par de años. Con el equipo no hay ningún problema.