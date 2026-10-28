Francis Hernández responde al presidente de Olancho FC y aclara situación

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández, salió al paso de las declaraciones emitidas por Samuel García, presidente del Olancho FC, para aclarar la situación real de los futbolistas de Potros en el radar de la Selección Nacional. El directivo federativo precisó que los jugadores señalados forman parte de un bloqueo previo, pero enfatizó que dicha notificación no asegura su inclusión en la nómina definitiva para los compromisos amistosos de noviembre en Oriente Medio.
La postura federativa surge tras las contundentes declaraciones del mandamás olanchano, quien enfiló duras críticas e invectivas de corrupción hacia las autoridades del balompié catracho, llegando a amenazar con retirar a su club de la Liga Nacional. Ante este escenario, Hernández buscó bajar la tensión institucional explicando la operatividad del departamento de selecciones antes de cada fecha internacional.
"Yo he tenido la suerte, por decirlo a la suerte porque tengo buena relación con él, he tenido la suerte de conversar con él y ya le he explicado esto en varias ocasiones, pero será que no me he explicado bien. Nosotros antes de dar una lista bloqueamos a los jugadores, hay un proceso de preselección. Entonces, al igual que ha sucedido en convocatorias anteriores, pues algunos de ellos, en este caso, los tres jugadores que emitimos 15 días antes de la fecha FIFA, se le comunica una prelista, un bloqueo", comentó Francis Hernández a Diario LA PRENSA.
El ejecutivo español subrayó que la H sostendrá dos choques de preparación de alta exigencia frente a las selecciones de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait durante el parón de noviembre. Aunque no descartó la presencia de futbolistas de la escuadra pampera en la nómina final, reiteró que la elección responde estrictamente a la planificación técnica encabezada por el entrenador Molina.
"Es una prelista con la que nosotros trabajamos, que hacemos de visionado de todos esos jugadores. Lógico que esos jugadores ya estén en la prelista, es algo muy positivo. Lo primero porque es un indicativo de que estamos visualizando a los jugadores y en segundo lugar de que el profe Molina los valora positivamente", argumentó el directivo.
En esa misma línea, el director deportivo profundizó sobre los parámetros de selección y las variables que determinan el armado final de la delegación hondureña. Hernández enfatizó que el perfil táctico exigido por el cuerpo técnico es la única métrica utilizada para definir las altas y bajas en cada convocatoria.
"Son jugadores candidatos a poder entrar en esa lista definitiva, pero no caben todos. Hay momentos en los que basado en nuestro modelo de juego, en lo que quiere el profe Molina representar, pues hay un perfil de jugador muy concreto. Por circunstancias puntuales entra uno y no entra otro, pero para eso estamos", concluyó Hernández.