Platense despide a Raúl Cáceres y sorprende su nuevo entrenador

Puerto Cortés, Honduras.

El Platense prepara un cambio importante en su banquillo para intentar salir de la crisis deportiva que atraviesa en el torneo Apertura. Diario LA PRENSA conoció en primicia que Reynaldo Tilgutah se convertirá en el nuevo entrenador del Platense ante la salida del entrenador Raúl Cáceres. La nueva junta directiva del equipo porteño, comandada por el exjugador Adalid Puerto, tomó la decisión de apostar por Tilguath con la intención de cambiar el rumbo de una institución que atraviesa un momento complicado en la Liga Nacional. El estratega hondureño tendrá la misión de encontrar soluciones inmediatas para mejorar el rendimiento del plantel y alejarlo de los últimos puestos de la clasificación.

Junto al “Maizoro” también llegará Marlon Peña, quien se desempeñará como asistente técnico dentro del nuevo cuerpo de trabajo. Ambos tendrán la responsabilidad de preparar al equipo para los compromisos restantes del Apertura, en una etapa donde cada punto será determinante para las aspiraciones del conjunto escualo. La situación deportiva del Platense es preocupante, pues actualmente pelea por evitar el último lugar de la tabla de posiciones del torneo. Terminar en esa posición representa un riesgo importante para la institución, ya que deberá disputar un repechaje por la permanencia frente al equipo que finalice en el fondo de la clasificación del torneo Clausura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse