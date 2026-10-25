Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia recupera la cima y Motagua presiona a Real España

El Olimpia de Eduardo Espinel se mantiene una jornada más en lo más alto de la Liga Nacional de Honduras. Los merengues vencieron este domingo por 0-1 a los Lobos de la UPNFM en el cirre de la décimo primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Un solitario gol de penal de Yustin Arboleda fue suficiente para que el Viejo León sacara la victoria del estadio Emilio Williams de Choluteca. El honduro-colombiano no falló desde los doce pasos tras la falta que le cometió el exolimpista José García a Kilmar Peña.

El triunfo le permite al Olimpia recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones, el cual había perdido de manera provisional el sábado luego de que el Real España derrotara 4-3 al Platense en un partido vibrante en el Olímpico.

Los blancos sumaron su octava victoria del campeonato y llegaron a 26 puntos en el liderato, le saca dos de ventaja al segundo lugar, el Real España, que se ve presionado por el Motagua y Marathón.

El equipo azul del español Javier López hizo los deberes en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa ganándole por 2-0 a un pobre Juticalpa FC. Aarón Barrios y Jordan García fueron los autores de los goles para la felicidad de los motagüenses.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Motagua queda en el cuarto lugar de la clasificación con 22 puntos, empatado con el tercero Marathón y le respira de cerca al Real España y Olimpia.

Los canecheros del Juticalpa FC se hunde en el sótano de la tabla, son últimos con 6 puntos, encajando su novena derrota. Son el peor equipo del Torneo Apertura 2026. Los Lobos de la UPN quedan octavos con 12 unidades.