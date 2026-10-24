Real España vs Platense, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura

San Pedro Sula.

Real España y Platense se enfrentan este sábado a las 5:15 PM en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en un duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura.

La Máquina llega con la obligación de sumar de tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Tiburón necesita una victoria que le permita tomar aire y alejarse de la zona baja de la clasificación.

El conjunto aurinegro llega a este compromiso después de caer 2-1 ante Olimpia en Tegucigalpa, un resultado que frenó su impulso en la lucha por el liderato. Con 21 puntos, Real España sabe que no puede permitirse más tropiezos si quiere mantenerse entre los principales candidatos al título.