  1. Inicio
  2. · Deportes

Real España vs Platense, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura

Ambos equipos vienen de caer en la pasada jornada por lo que será un duelazo desde el Estadio Olímpico.

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 12:23 -
  • Heber Betancourt
Real España vs Platense, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura

Los catedráticos no pueden darse el lujo de perder puntos ya que aspiran a quedarse en la primeras posiciones.

San Pedro Sula.

Real España y Platense se enfrentan este sábado a las 5:15 PM en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en un duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura.

La Máquina llega con la obligación de sumar de tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Tiburón necesita una victoria que le permita tomar aire y alejarse de la zona baja de la clasificación.

El conjunto aurinegro llega a este compromiso después de caer 2-1 ante Olimpia en Tegucigalpa, un resultado que frenó su impulso en la lucha por el liderato. Con 21 puntos, Real España sabe que no puede permitirse más tropiezos si quiere mantenerse entre los principales candidatos al título.

Olancho y Estrella Roja firman un espectacular empate por el Torneo Apertura

Del otro lado aparece un Platense que atraviesa una situación mucho más delicada. El conjunto de Puerto Cortés llega después de perder 2-0 frente a Motagua y se mantiene en la parte baja de la tabla, con apenas ocho puntos en diez partidos disputados.

El encuentro lo podrás ver por Deportes TVC y lo puedes seguir por nuestro sitio web diario.laprensa.hn.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Heber Betancourt

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias