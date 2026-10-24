Andy Najar y Bryan Acosta consiguen trofeo en Estados Unidos

Nashville, Estados Unidos.

El Nashville SC firmó una página dorada en su historia al proclamarse oficialmente campeón del Supporters’ Shield 2026, galardón que consagra al club con el mejor registro de la temporada regular en la Major League Soccer. El conjunto de Tennessee amarró el histórico trofeo tras imponerse con solvencia por 2-0 en su visita al CF Montréal, sellando matemáticamente un rendimiento extraordinario que los consolida en la cima del fútbol estadounidense. Andy Nájar fue titular mientras que Bryan Acosta ingresó de cambio a los 69 minutos.

El catracho Andy Nájar fue pieza clave en el funcionamiento colectivo del equipo para sostener el ritmo competitivo, mantener la solidez defensiva y asegurar este logro sin precedentes en su trayectoria por la MLS. Mientras que Acosta, todavía no asegura la titularidad. Bajo la dirección técnica de B.J. Callaghan, la escuadra de Nashville amarró el primer Supporters’ Shield de su historia y confirmó su dominio absoluto a lo largo del certamen. La victoria sabatina dejó sin opciones matemáticas a sus más cercanos perseguidores en la tabla general, ratificando la constancia y el volumen de juego exhibidos semana a semana. La conquista de este título honorífico otorga beneficios de enorme trascendencia deportiva de cara a la recta final del año y la planificación del próximo curso internacional. Al finalizar en la cúspide de la clasificación general, la institución asegura su boleto directo a la prestigiosa CONCACAF Champions Cup y garantiza la ventaja de cerrar en casa todas las llaves eliminatorias durante los playoffs. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con este trofeo, la franquicia de Tennessee ingresa a un exclusivo listado de monarcas de la fase regular de la liga, sumándose a conquistas recientes logradas por escuadras como el Inter Miami CF en 2024 y el FC Cincinnati en 2023, consagrando el crecimiento acelerado de su proyecto deportivo.

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