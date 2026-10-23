Kervin Arriaga pidió no ser convocado a la Selección de Honduras y José Molina revela los motivos

La Selección de Honduras recibe una noticia importante de cara a sus próximos compromisos. José Francisco Molina reveló a Diario LA PRENSA que lo más probable es que Kervin Arriaga no forme parte de la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre, luego de una conversación entre ambos sobre la situación del mediocampista.

“No tengo nada que decir sobre Kervin Arriaga, más allá de que tuve una conversación con él y me explicó algunos problemas, algunas cosas que tenía y que no le permitían estar al cien por ciento. Me pidió un tiempo para intentar solucionar esas situaciones y a partir de ahí, valorarlo”, expresó el seleccionador español.

Molina reconoció la importancia de Arriaga para la Bicolor, pero dejó claro que respeta su decisión y considera que otros futbolistas pueden aprovechar la oportunidad mientras el mediocampista resuelve los asuntos que le preocupan: “Kervin es un gran jugador, es un jugador importante, pero si él no siente que está bien para ir a ayudarnos, pues lo mejor es que no venga y que tenga la oportunidad otro compañero, que también los hay de muy buen nivel. Y nada más”, manifestó.

El entrenador también aclaró que, según lo que le transmitió el jugador, la situación no está relacionada con problemas dentro del equipo nacional: “El problema, por lo menos lo que él me transmitió a mí, no era conmigo, ni con sus compañeros, ni con la Federación, ni con la Selección. Lógicamente, tenía la opción de hablar sobre otras cosas”, explicó a Diario LA PRENSA.