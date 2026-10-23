Remontada: Jonathan Rubio y Deiby Flores avanzan a la Champions de África

Angola.

El Petro de Luanda consiguió una de las clasificaciones más vibrantes de su historia reciente al golear este viernes por 3-0 al Scottland FC de Zimbabue en el Estadio Nacional 11 de Novembro. El equipo angoleño, donde militan los catrachos Jonathan Rubio y Deiby Flores, llegó condicionado tras haber caído por 2-0 en el duelo de ida disputado en Harare.

Sin embargo, apelando a la mística local y al empuje de su afición, lograron revertir el marcador global (3-2) para meterse de lleno en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CAF. Tanto Deiby como Rubio saltaron al terreno de juego como titulares en el esquema del Petro. Ambos jugadores, quienes recientemente volvieron a ganarse un lugar en las convocatorias de la Selección de Honduras, disputaron un partido de alta intensidad en la zona medular. Nuestros compatriotas fueron vitales para cortar los contragolpes del conjunto de Zimbabue y distribuir el juego de ataque con el que los locales asfixiaron a su rival. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse