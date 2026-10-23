Molina revela todo sobre Vandenbroucke y asume la crítica: "Soy el máximo culpable"

San Pedro Sula.

El entrenador de la Bicolor Nacional, José Francisco Molina, volvió a tomar los micrófonos después de la decepcionante eliminación de la Nations League y tomó toda la responsabilidad del caso. “Soy el máximo culpable de todo. Pero estoy tranquilo porque creo que el trabajo está dando sus frutos. Cada vez reconozco más, afortunadamente, a la Selección que quiero ver”, explicó en español en un interesante Mano a Mano con Diario La Prensa. El timonel de la H es fiel creyente de su trabajo y no comenta que no cambiaría nada de lo antes hecho si le tocará volver a iniciar.

Molina se refirió a los rumores de enemistades dentro del equipo patrio, hizo hincapié en la falta de gol de Honduras y dio más detalles de la renuncia de Víctor Vandenbroucke de Honduras. “La sorpresa que nos llevamos es que parece que ese compromiso no era tan real como entendíamos”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse -LA ENTREVISTA CON JOSÉ FRANCISCO MOLINA- ¿Cómo ha sido su vida desde el primer día y cómo valora el trabajo realizado hasta ahora? La recepción desde el primer día ha sido muy buena. Hemos estado trabajando y haciendo este camino que empezamos, como dices, hace ocho meses. Apenas hemos pasado cuatro semanas con los futbolistas, algo que contrasta un poco con esos ocho meses de trabajo, que sí han sido de trabajo, lógicamente, pero con menos contacto con los jugadores. Vamos haciendo el camino tranquilos, satisfechos de la evolución que vemos en la Selección, pero lógicamente no estamos contentos porque nos habría gustado tener mejores resultados. Sin embargo, estamos seguros de que, si seguimos en esa línea, los resultados llegarán. ¿Qué haría diferente si tuviese que comenzar de nuevo? Nada. Repetiría lo mismo. Creo que estamos en el camino y que la evolución de la Selección es clara en cuanto al nivel de juego. Creo que, cada vez más, con el paso del tiempo, los futbolistas lo van entendiendo mejor y son capaces de plasmarlo en el terreno de juego de mejor manera.

Como decía antes tu compañero, los resultados no han sido los que nos habría gustado, y creo que pudieron haber sido mejores porque nuestro juego en los cuatro partidos que disputamos con la Selección nos permitió aspirar a mejores resultados. Pero seguramente nos faltó algo de contundencia en las dos áreas, tanto para marcar más goles como para recibir menos. Estoy seguro de que, con el paso del tiempo y la evolución, si seguimos en esa línea y los jugadores continúan demostrando lo mejor dentro del campo, ganaremos esa contundencia en las áreas y los resultados llegarán. En las últimas semanas se ha hablado de una mala relación entre compañeros dentro de la Bicolor. ¿Es una realidad o es mentira? No sé quién ha podido hablar de eso, pero nosotros tenemos la sensación de que estamos formando un gran grupo y de que hay muy buen ambiente. Eso va más allá de que no todos sean amigos de todos, como para que los 26 futbolistas estén juntos en una habitación, charlando y haciendo bromas todo el día. Lógicamente, habrá personas más afines entre sí por la edad, el estado civil, la ciudad de nacimiento o diferentes circunstancias. Puede que uno tenga más afinidad con unos que con otros. Nosotros, en ese aspecto, estamos muy tranquilos. Para nosotros, la buena salud del grupo es muy importante. Queremos formar un grupo no necesariamente de amigos, sino de jugadores que luchen y trabajen por los mismos objetivos, que se ayuden, se respeten y se apoyen en los momentos difíciles. La sensación que tenemos ahora mismo es que lo estamos logrando. Que haya rumores de no sé quién diciendo no sé qué, no sé cuál es el objetivo final o qué mueve a la gente que los difunde, pero desde luego no es algo que sintamos nosotros. En el caso de Víctor Vandenbroucke,¿cree usted que el cuerpo técnico tuvo algún grado de responsabilidad para que tomara esa decisión? Bueno, la responsabilidad siempre está ahí. Yo creo que nosotros le dimos todas las herramientas que pudimos. El muchacho había estado con la Selección Sub-17. Él estuvo con las selecciones menores anteriormente. Lo que a mí se me trasladó es que estaba comprometido con este proyecto. En este inicio de temporada, por el rendimiento que había tenido, entendimos que era un jugador interesante y, a partir de ahí, decidimos convocarlo.