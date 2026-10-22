JIM explica la llegada de Andrés Salazar a Real España y descatar a Nixon Cruz

San Pedro Sula.

El entrenador de Real España, Juan Ignacio Martínez, habló este dia en conferencia de prensa y explicó cómo se concretó la llegada del portero colombiano Andrés Salazar al conjunto aurinegro, tras la sensible baja de Luis “Buba” López. El estratega también se refirió a la evolución de Nixon Cruz y a la preparación del equipo para enfrentar a Platense. “En el momento que se lesionó Buba, al día siguiente el club me consultó. En la portería es complicado y, en ese momento, el club activó la búsqueda de un jugador libre. Casualmente, este chico ya había jugado en el país y había muy buenas referencias de él”, explicó el técnico. El DT español aseguró que recibió con satisfacción la incorporación de Salazar, quien llega para competir por un puesto en la portería con los guardametas que ya forman parte de la plantilla.

“Estoy encantadísimo de tener otro compañero para competir tanto con Pipo como con Héctor. Los dos están en un nivel muy bueno. Esto es fútbol y, a partir de ahí, ellos se lo ganan en el terreno de juego”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto a la recuperación de Nixon Cruz, el entrenador explicó que su evolución es favorable, aunque todavía no lo considera listo para el compromiso de este fin de semana frente a Platense. “Va mucho mejor, está mejorando y haciendo entrenamientos específicos. No creemos que llegue para el fin de semana; todavía falta la sesión de mañana, pero sí es verdad que va mejorando bastante y tenemos mucha ilusión puesta en él”, expresó. El estratega también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a Buba López, quien atraviesa un proceso de recuperación tras su lesión y posterior intervención quirúrgica. “Quiero darle todo el ánimo del grupo a Buba. Estaba en un gran momento deportivo y no solamente aporta con su trabajo durante los partidos, sino también en el día a día. Es una persona que transmite mucha energía, corrige constantemente a los jóvenes y ayuda mucho”, señaló. Juan Ignacio reconoció que es difícil establecer una fecha exacta para el regreso del guardameta debido a la complejidad de la lesión, por lo que deberá cumplir con su proceso de recuperación antes de volver a las canchas.

De cara al próximo compromiso, el entrenador aurinegro advirtió que su equipo deberá mantener la concentración y mostrar una versión competitiva para evitar sorpresas, especialmente después de la derrota sufrida ante Olimpia. “No nos hubiese gustado perder en Olimpia. Los partidos se pierden por algún motivo; fueron pequeños detalles y, en los clásicos, se penaliza mucho. Tenemos que salir con mucha energía contra Platense para evitar cualquier sorpresa”, afirmó. JIM también destacó la importancia de conseguir los tres puntos en casa y agradeció el respaldo de la afición aurinegra, a la que espera regalarle una victoria en el estadio Olímpico. “Nosotros, como equipo, tenemos que darles energía y actitud, que nos vean cómo vamos a la presión, cómo vamos a buscar al rival y cómo los contagiamos de ese entusiasmo. Ellos hacen el resto. Desde aquí, darles las gracias por su apoyo siempre”, concluyó.