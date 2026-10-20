Real España da el bombazo: anuncia fichaje de exfutbolista de Olimpia en el Torneo Apertura 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Real España anunció este martes la incorporación del portero colombiano Andrés Felipe Salazar, quien se suma al equipo aurinegro para cubrir la baja de Luis 'Buba' López, lesionado durante el clásico frente al Olimpia por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026.

“¡Bienvenido a la Mákina, Andrés Salazar! El guardameta colombiano se suma al Real España para defender nuestros colores. ¡A dejarlo todo en la cancha!”, publicó el club sampedrano en sus redes sociales para oficializar el fichaje.

Salazar se convierte en una alternativa para el conjunto aurinegro, que perdió a su guardameta titular después de que sufriera una fractura de tibia en la pierna izquierda durante el encuentro ante los albos, disputado el pasado jueves 15 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

'Buba' López fue intervenido quirúrgicamente el viernes 16 de octubre. El procedimiento consistió en una fijación de la fractura mediante un clavo intramedular bloqueado. El médico del Real España, Emid Salinas, reveló a Diario LA PRENSA que el portero hondureño tendrá un periodo de recuperación estimado de cuatro a seis meses, por lo que se perderá el resto del torneo Apertura 2026.