Luis Palma suma punto vital con el Lech Poznan ante Suderland en la Europa League

Poznán, Polonia.

El Lech Poznán de Luis Palma resurgió y consiguió un importante punto tras dos derrotas consecutivas contra Crystal Palace y Bayer Leverkusen y este jueves rescató un empate 1-1 frente al Sunderland de Inglaterra en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Europa League.

El delantero hondureño (estos son sus números vía Sofascore) esta vez no arrancó de titular y esperó su oportunidad desde el banquillo, entrando al encuentro en el Estadio Municipal de Poznan cuando más lo necesitaba su equipo ya que estaba abajo en el marcador.

Se le complicó el partido desde muy temprano al conjunto polaco que remó contra la corriente por más de una hora. El extremo ucraniano Timur Tutierov silenció al público local y puso en ventaja al cuadro inglés, llenando en un mar de dudas al Lech Poznán ante un arranque horrible.

Lech Poznán se lanzó al ataque a buscar el tanto de la igualdad, el cual no llegaba ya que no encontraba el camino. No fue hasta el segundo tiempo cuando el entrenador del equipo polaco decidió mover el tablero y realizó modificaciones.

En el minuto 62 dio ingresó a Luis Palma por Daniel Håkans y también a Leo Bengtsson en lugar de Pablo Rodríguez. Los cambios le dieron frutos al Lech Poznán y este último fue el artífice del gol que evitó la tercera derrota al hilo en la competición europea.