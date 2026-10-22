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Dereck Moncada se luce con tremenda asistencia en la Conference League

El catracho sigue destacando con el FC Lugano en la Conference League que este día se enfrentó al Getafe.

Dereck Moncada se luce con tremenda asistencia en la Conference League

El delantero hondureño salió en el 11 titular del FC Lugano en la Conference League
España.

Dereck Moncada sigue creciendo a pasos agigantados en el fútbol de Europa y ha vuelto a ser importante en la Conference League para el Lugano. Esta vez su rival fue el Getafe de la Liga de España.

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El hondureño se estrenó como titular en el torneo y aprovechó los minutos que le ha dado el entrenador Mattia Croci-Torti para aportar en el marcador.

Dereck Moncada fue clave en el tercer gol del Lugano, ya que después de una corrida por la banda derecha, el hondureño le dio una gran asistencia a Albian Ajeti para que pusiera el 1-3 en el marcador.

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Con esto, Dereck suma en su historial en la Conference, ya que la semana pasada marcó su primer gol en la remontada ante el Estrella Roja (3-2).

El Lugano remontó también contra el Getafe, ya que comenzó perdiendo desde el minuto 2 y en 4 minutos le dio vuelta con goles de Albian Ajeti y Yanis Cimignani.

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Redacción La Prensa
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