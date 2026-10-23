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Lo revelamos: las razones que alejaron a Kervin Arriaga de la Selección

El técnico de la H reveló este día que el volante catracho pidió no ser tomado en cuenta en los próximos encuentros de la H.

Lo revelamos: las razones que alejaron a Kervin Arriaga de la Selección

El volante hondureño no quiere saber más de la H y estas son las razones.
San Pedro Sula.

La bomba del día la soltó el técnico de la Selección Nacional de Honduras, José Francisco Molina, al revelar que Kervin Arriaga pidió no ser convocado a los compromisos venideros y eso despertó muchos comentarios.

Molina comentó que el mediocampista del AEK de Atenas charló con él y le expuso unos temas personales que no lo dejaban estar en plena concentración con el equipo de todos.

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“No tengo nada que decir sobre Kervin Arriaga, más allá de que tuve una conversación con él y me explicó algunos problemas, algunas cosas que tenía y que no le permitían estar al cien por ciento. Me pidió un tiempo para intentar solucionar esas situaciones y a partir de ahí, valorarlo”, expresó el seleccionador español.

Sin embargo, Diario La Prensa tiene una versión más a fondo sobre esta decisión y es que el ‘Misilito’ no está cómodo con todo el ambiente que se está generando entorno a la H.

Incomodidades como: la no titularidad en duelos de la Nations League, la responsabilidad que le da la afición y prensa deportiva ante los malos resultados son parte de que Arriaga medite esa pausa.

Kervin Arriaga pidió no ser convocado a la 'H' y José Molina revela los motivos

El ex Platense y Marathón no quiere estar con la Selección por tiempo en definido, pero se debe mantener en acción con su club porque juega liga y Champions League, precisamente jugó más 80 minutos contra el Manchester City.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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