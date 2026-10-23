Lo revelamos: las razones que alejaron a Kervin Arriaga de la Selección

San Pedro Sula.

Molina comentó que el mediocampista del AEK de Atenas charló con él y le expuso unos temas personales que no lo dejaban estar en plena concentración con el equipo de todos.

La bomba del día la soltó el técnico de la Selección Nacional de Honduras, José Francisco Molina , al revelar que Kervin Arriaga pidió no ser convocado a los compromisos venideros y eso despertó muchos comentarios.

“No tengo nada que decir sobre Kervin Arriaga, más allá de que tuve una conversación con él y me explicó algunos problemas, algunas cosas que tenía y que no le permitían estar al cien por ciento. Me pidió un tiempo para intentar solucionar esas situaciones y a partir de ahí, valorarlo”, expresó el seleccionador español.

Sin embargo, Diario La Prensa tiene una versión más a fondo sobre esta decisión y es que el ‘Misilito’ no está cómodo con todo el ambiente que se está generando entorno a la H.

Incomodidades como: la no titularidad en duelos de la Nations League, la responsabilidad que le da la afición y prensa deportiva ante los malos resultados son parte de que Arriaga medite esa pausa.