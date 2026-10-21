Sub-17 de Honduras sufre goleada contra Atlético de Madrid previo al Mundial

Madrid, España.

La Selección Sub-17 de Honduras disputó este jueves su segundo partido amistoso en tierras españolas, donde cayó con marcador de 4-1 frente a las fuerzas básicas del Atlético de Madrid en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Wanda.

El equipo dirigido por el estratega Merling Paz afrontó este compromiso como una prueba de fuego dentro de su gira europea, luego de haber dejado una gran impresión el día miércoles tras igualar 0-0 frente al Real Madrid.

Para hacerle frente al conjunto colchonero, el técnico hondureño apostó por una alineación titular integrada por Manel Reixach, Kevin Gyamfi, Cristopher Connor, Jonathan Claros, Mike Arana, Carlos López, Diego Matute, Welson Jiménez, Yago Matute, Darwin Cruz y Milton Moya.

A pesar de no obtener el resultado esperado en el marcador, este choque ante un rival de alto nivel le permitió al plantel juvenil sumar minutos valiosos de competencia y llevarse un valioso fogueo internacional en su preparación rumbo al Mundial de la categoría.