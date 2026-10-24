Choloma pega un zarpazo, sueña con la liguilla y deja tocado al Génesis

Choloma, Honduras.

El conjunto dirigido por Héctor Vargas aprovechó su condición de local para sumar tres puntos que lo catapultaron hasta la quinta posición, cuando restan cinco jornadas para el cierre de las vueltas regulares.

El CD Choloma firmó una contundente victoria de 3-1 sobre el Génesis FC y dio un golpe importante en sus aspiraciones de clasificar a la liguilla del torneo Apertura.

El encuentro comenzó con oportunidades para ambos equipos, pero fueron los cholomeños quienes estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 17, cuando Lautaro Ferreira no pudo superar al guardameta Ronaldo Balanta, quien realizó un enorme achique para evitar la caída de su portería. Más adelante, al 29, José Mariano Pineda también se lució al detener un potente remate de Josman Figueroa que terminó en tiro de esquina.

La insistencia del Choloma finalmente tuvo recompensa al minuto 34, cuando Jhoan Quejada se elevó dentro del área para conectar un certero cabezazo y enviar el balón al fondo de la red. La anotación llegó después de un preciso centro de Axel Alvarado, quien asistió a su compañero para poner en ventaja al equipo local y desatar la celebración de su afición.

Antes de marcharse al descanso, los dirigidos por Héctor Vargas ampliaron la diferencia gracias a Ángel Villatoro, quien al minuto 42 sacó un potente derechazo cruzado que dejó sin opciones al guardameta rival. El Choloma se fue al entretiempo con una ventaja de dos goles y mostró su contundencia en un partido clave para sus aspiraciones en el campeonato.

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En el complemento, el equipo maquilero mantuvo el ritmo ofensivo y encontró el tercer tanto al minuto 54, cuando Jordi Canales se quitó la marca de dos adversarios y definió de derecha para establecer el 3-0. Sin embargo, el Génesis reaccionó cuatro minutos después, al 58, cuando Carlos Arzú ganó en velocidad y definió por debajo ante Mariano Pineda para descontar y colocar el 3-1 definitivo.

Con este resultado, el Choloma alcanzó la quinta plaza del Apertura y se metió en puestos de clasificación a la liguilla, confirmando su buen momento al registrar su tercera victoria en los últimos cuatro compromisos. En contraste, el Génesis sufrió un nuevo revés y cayó hasta la novena posición, por lo que deberá reaccionar en las cinco jornadas restantes si pretende mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.