Oficial: Héctor Vargas toma las riendas del Choloma para el Apertura 2026

Choloma

El experimentado entrenador argentino Héctor Vargas volverá a dirigir en la Liga Nacional de Honduras. Este jueves, el CD Choloma confirmó oficialmente su contratación como nuevo director técnico para el torneo Apertura 2026. A través de sus redes sociales, el conjunto maquilero anunció la llegada del estratega sudamericano, quien ocupará el puesto que dejó vacante Carlos "Chato" Padilla y se convertirá en el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo de la institución.

Tras conseguir la salvación la temporada anterior, la dirigencia cholomeña decidió apostar por la experiencia de uno de los técnicos más reconocidos del fútbol hondureño. El objetivo es claro: convertir al equipo en un rival competitivo y pelear por un histórico boleto a la liguilla. El “León de Formosa" continúa ampliando su extenso recorrido en el balompié catracho, donde es considerado el entrenador que más clubes ha dirigido en la máxima categoría. La pretemporada del equipo cholomeño arrancará el próximo 22 de junio en el estadio Rubén Deras. Ese mismo día también se espera que el club anuncie oficialmente a su nuevo presidente. Vargas llega al Choloma después de finalizar su etapa con Leones HT6 a finales de 2025. Aunque manejó propuestas de otros equipos hondureños e incluso del fútbol guatemalteco, el técnico optó por un proyecto que le permitirá permanecer cerca de su familia en San Pedro Sula.