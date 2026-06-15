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De Alemania a Honduras, dejan al Olimpia, vuelve al Motagua y el destino de Marcelo Santos

Arde el mercado de fichajes en el balompié hondureño.

De Alemania a Honduras, dejan al Olimpia, vuelve al Motagua y el destino de Marcelo Santos
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Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas en el fútbol hondureño.
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El lateral derecho Samuel Pozantes anunció su salida del Platense de cara a la próxima campaña. Se menciona que el Real España lo tiene en la mira.
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El mediocampista Ilce Barahona fue dado de baja por el Platense para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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El Platense hizo oficial la baja del arquero Javier Orobio. El guardián colombiano tendrá que buscar nuevo club para el torneo Apertura.
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El defensor argentina Carlos Quintero fue dado de baja en el Platense.
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Julio César Rambo de León se sumó a la pretemporada del Victoria, club que ahora tiene como presidente a Eduardo Espina. El exvolante estará como entrenador de las reservas.
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El centrocampista Ofir Padilla es otra de las bajas del Platense. Es virtual futbolista del Olancho FC.
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El atacante Joel Castillo terminó su préstamo con el Platense. El jugador regresa al Motagua, club dueño de su ficha.
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Josman Figueroa fue dado de baja en Olimpia y ha sido anunciado como nuevo fichaje del Génesis PN del departamento de La Paz.
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El Marathón anunció el fichaje del experimentado defensor Jonathan Paz, se desvinculó del Olimpia.
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Se desligó del Olimpia y Elison Rivas es virtual futbolista del Antigua de la primera división de Guatemala.
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El volante creativo Rembrandt Flores no sigue en el Platense de Puerto Cortés.
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El delantero Carter Bodden terminó su préstamo con el Platense, y regresa al Real España de San Pedro Sula.
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Marathón confirmó que Brian Farioli se queda en el Marathón. El volante argentino renovó su contrato con el conjunto sampedrano.
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Marathón anunció la renovación de contrato del defensor Kenny Bodden.
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Oficial: Francisco Martínez no se mueve del Marathón tras firmar su renovación con el conjunto sampedrano.
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Bombazo. Procedente del Mainz de Alemania, Nayrobi Vargas fue anunciado como flamante fichaje del Marathón.
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Silvio Rudman fue anunciado como el nuevo técnico de Marathón, el argentino se desvinculó de la Sub-20 de Boca Juniors para llegar a San Pedro Sula.
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Yeison Mejía fue oficializado como nuevo jugador del CD Marathón. Anteriormente militó en Olancho, Real España, Motagua, Real Sociedad, entre otros.
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Natanael Agurcia también fue oficializado como nuevo refuerzo del Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Llega procedente de torneo burocrático de Estados Unidos.
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Román Rubilio Castillo es una de las incógnitas para el Apertura. El atacante se quedó sin contrato y está en duda su continuidad.
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Marcelo Santos fue dado de baja en Motagua y crece el rumor de que Real España lo tiene en la mira. Inclusive. el defensor estaría esperando una oportunidad en el exterior.
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