De Alemania a Honduras, dejan al Olimpia, vuelve al Motagua y el destino de Marcelo Santos

Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas en el fútbol hondureño.
El lateral derecho Samuel Pozantes anunció su salida del Platense de cara a la próxima campaña. Se menciona que el Real España lo tiene en la mira.
El mediocampista Ilce Barahona fue dado de baja por el Platense para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
El Platense hizo oficial la baja del arquero Javier Orobio. El guardián colombiano tendrá que buscar nuevo club para el torneo Apertura.
El defensor argentina Carlos Quintero fue dado de baja en el Platense.
Julio César Rambo de León se sumó a la pretemporada del Victoria, club que ahora tiene como presidente a Eduardo Espina. El exvolante estará como entrenador de las reservas.
El centrocampista Ofir Padilla es otra de las bajas del Platense. Es virtual futbolista del Olancho FC.
El atacante Joel Castillo terminó su préstamo con el Platense. El jugador regresa al Motagua, club dueño de su ficha.
Josman Figueroa fue dado de baja en Olimpia y ha sido anunciado como nuevo fichaje del Génesis PN del departamento de La Paz.
El Marathón anunció el fichaje del experimentado defensor Jonathan Paz, se desvinculó del Olimpia.
Se desligó del Olimpia y Elison Rivas es virtual futbolista del Antigua de la primera división de Guatemala.
El volante creativo Rembrandt Flores no sigue en el Platense de Puerto Cortés.
El delantero Carter Bodden terminó su préstamo con el Platense, y regresa al Real España de San Pedro Sula.
Marathón confirmó que Brian Farioli se queda en el Marathón. El volante argentino renovó su contrato con el conjunto sampedrano.
Marathón anunció la renovación de contrato del defensor Kenny Bodden.
Oficial: Francisco Martínez no se mueve del Marathón tras firmar su renovación con el conjunto sampedrano.
Bombazo. Procedente del Mainz de Alemania, Nayrobi Vargas fue anunciado como flamante fichaje del Marathón.
Silvio Rudman fue anunciado como el nuevo técnico de Marathón, el argentino se desvinculó de la Sub-20 de Boca Juniors para llegar a San Pedro Sula.
Yeison Mejía fue oficializado como nuevo jugador del CD Marathón. Anteriormente militó en Olancho, Real España, Motagua, Real Sociedad, entre otros.
Natanael Agurcia también fue oficializado como nuevo refuerzo del Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Llega procedente de torneo burocrático de Estados Unidos.
Román Rubilio Castillo es una de las incógnitas para el Apertura. El atacante se quedó sin contrato y está en duda su continuidad.
Marcelo Santos fue dado de baja en Motagua y crece el rumor de que Real España lo tiene en la mira. Inclusive. el defensor estaría esperando una oportunidad en el exterior.