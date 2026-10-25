Javier López destaca a los jóvenes de Motagua y lanza un mensaje al Alajuelense

Tegucigalpa.

Motagua venció 2-0 a Juticalpa por la jornada 11 del torneo Apertura. Tras el encuentro, Javier López destacó el crecimiento de los jóvenes y explicó que rotó al equipo para cuidar a sus principales futbolistas de cara al partido del jueves ante Alajuelense, por la semifinal de la Copa Centroamericana. “Estoy muy contento porque los dos goles los han hecho los jugadores jóvenes”, expresó el entrenador, quien destacó el trabajo de sus dirigidos y la evolución que han mostrado en los últimos meses. López explicó que el cuerpo técnico tenía previsto darles minutos a varios jóvenes y evitar sobrecargar al grupo principal antes del compromiso internacional. “Han ido creciendo, han ido mejorando. También nosotros como cuerpo técnico vamos tomando mejores decisiones en relación a cómo los rodeamos, para que se sientan arropados”, manifestó.

El técnico también se refirió a la molestia física de Rodrigo y aseguró que el cuerpo médico evaluaría su condición para determinar si podía entrenarse y viajar a Costa Rica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Nos ocupa, más que preocupar, nos ocupa. Ahora mismo necesitamos a todos nuestros jugadores”, señaló. El entrenador recordó que Motagua ha sufrido bajas importantes en ataque, como las de Romario y Serrano, por lo que necesita recuperar efectivos para afrontar partidos de alta intensidad. Sobre la semifinal ante Alajuelense, López reconoció que el conjunto costarricense tiene argumentos para sentirse favorito, pero dejó claro que Motagua también confía en sus posibilidades. “Nosotros queremos ser candidatos y también nos sentimos favoritos”, afirmó. El estratega español aseguró que jugar en el estadio Morera Soto no representa un problema por el ambiente de la afición rival. Para él, la verdadera dificultad estará en enfrentar a un equipo con buenos futbolistas y una estructura de juego consolidada.