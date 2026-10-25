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Lula da Silva gana las elecciones de Brasil tras derrotar a Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta electoral en Brasil tras superar al senador Flávio Bolsonaro, pese a haber quedado por detrás en la primera ronda

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 18:15 -
  • Agencia EFE
Lula da Silva gana las elecciones de Brasil tras derrotar a Flávio Bolsonaro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones.

 Foto: EFE

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47% de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

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Este domingo, en la segunda vuelta, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario.

El resultado representa un nuevo respaldo al proyecto político de Lula da Silva, quien logró revertir la ventaja inicial de su rival y consolidar el apoyo de millones de brasileños en la segunda vuelta.

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