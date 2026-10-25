Lobos UPNFM vs Olimpia EN VIVO hoy, hora, canal y dónde ver partido Liga Nacional

Choluteca, Honduras.

Olimpia tiene la misión este domingo de recuperar el liderato y para ello tendrá que vencer a los Lobos de la UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca, en el cierre de la décima primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El equipo universitario llega en un buen momento del campeonato, viniendo de menos a más al sumar cuatro partidos consecutivos sin perder ni recibir goles, firmando tres triunfos y un empate (0-0).

Los Lobos vienen de recetarle una paliza a domicilio por 0-4 al Atlético Independiente y hoy en casa quiere hacerse respetar contra el Rey de Copas del fútbol hondureño. Los locales buscarán dar la sorpresa de la fecha.

Pero en frente está el Olimpia que se juega el liderato, tiene 23 puntos, a uno del Real España. Son siete triunfos que suma el León en el certamen, dos empates y una derrota (contra Marathón).

Los merengues se presentan tras su tropiezo internacional tras perder (1-0) contra el Cartaginés en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

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Sin embargo, el equipo merengue tiene una cuenta pendiente fuera de casa: solo ha conseguido una victoria en sus últimas cuatro salidas ligueras, una racha que intentará romper en suelo sureño para no ceder terreno en la lucha por el liderato.