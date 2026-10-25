Así disfrutaron los hondureños el inolvidable show de Ricardo Arjona en San Pedro Sula

Así, Ricardo Arjona cerró su paso por Honduras dejando algo más que un concierto: una colección de historias compartidas. Desde quienes viajaron desde los departamentos más lejanos hasta quienes llegaron caminando desde sus hogares en San Pedro Sula; desde los que fueron solos hasta quienes celebraron junto a sus familias, parejas o amigos de toda la vida, todos encontraron una razón para cantar.