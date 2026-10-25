General Héctor Valerio pide más leyes y recursos contra el crimen

Tegucigalpa, Honduras. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio Ardón, pidió este domingo al Congreso Nacional impulsar reformas legales y fortalecer los recursos de la institución militar para mejorar la lucha contra la criminalidad en el país. El jerarca militar se refirió a la necesidad de contar con más personal, logística y herramientas jurídicas durante la XIV Media Maratón de 21 kilómetros de las Fuerzas Armadas. Valerio Ardón explicó que las Fuerzas Armadas requieren condiciones que les permitan cumplir sus funciones y apoyar de manera efectiva a las diferentes instituciones del Estado.

El jefe militar señaló que el Congreso Nacional ha impulsado medidas para enfrentar la criminalidad, pero subrayó que las herramientas necesarias para combatir este problema no se limitan al equipamiento y los recursos materiales.



Reformas a la legislación militar

Al ser consultado sobre el avance de las reformas a la Ley de las Fuerzas Armadas, Valerio Ardón indicó que varias propuestas ya están en proceso de impulso y espera que sean consideradas por el Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El jefe militar sostuvo que incluso los cambios puntuales pueden generar modificaciones importantes en el funcionamiento de la institución, por lo que consideró necesario continuar fortaleciendo su marco legal.

Asimismo, reiteró que las Fuerzas Armadas mantienen su disposición de apoyar a las instituciones estatales cuando estas lo requieran. Sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional contra el Crimen, el general destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir las estructuras criminales. Según explicó, el trabajo conjunto permite integrar capacidades y facilitar el cumplimiento de objetivos que serían más difíciles de alcanzar si cada entidad actuara por separado. Valerio Ardón mencionó la participación de instituciones como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), entre otras que puedan ser requeridas durante las operaciones. “Esto no es más que un equipo de trabajo”, señaló al referirse a la agencia. El jefe de las Fuerzas Armadas agregó que, si esta instancia recibe el respaldo necesario, podría alcanzar los resultados esperados en el combate a la criminalidad.

Banco de las Fuerzas Armadas abriría al público en 2027

En otro tema, el jefe militar informó que el Banco de las Fuerzas Armadas ya existe y actualmente se encuentra en una etapa administrativa, en la que se desarrolla un cronograma de actividades para su funcionamiento.