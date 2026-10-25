María Corina Machado regresa a Venezuela; Trump se pronuncia

Caracas, Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo su regreso a Venezuela, casi un año después de salir del país de forma clandestina para viajar a Europa y recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. Su reaparición ocurrió durante una eucaristía en el estado Lara, en el noroeste venezolano, donde fue recibida por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV). “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en su cuenta de X, en un mensaje con el que confirmó su presencia en territorio venezolano.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia también confirmó el regreso de Machado y destacó la importancia del momento para la oposición venezolana. “Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, escribió González Urrutia en X. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre cómo se produjo el regreso de Machado. Su equipo de comunicaciones indicó que ofrecerá más información en las próximas horas.

González Urrutia, quien permanece exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, adelantó que “muy pronto” también regresará a Venezuela para contribuir a que el país “avance verdaderamente hacia la libertad”. “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, agregó el dirigente opositor.

Trump espera que Machado esté a salvo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que Machado se encuentre a salvo tras su regreso a Venezuela. “Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo”, declaró Trump a periodistas en Washington.

Un regreso tras meses fuera del país

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, después de permanecer casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Durante ese periodo, manifestó su intención de regresar para continuar su lucha por un cambio de Gobierno. Sin embargo, su retorno habría enfrentado obstáculos. El mes pasado, su equipo denunció al menos siete impedimentos por vías aéreas y marítimas que habrían dificultado su regreso. La dirigente opositora pasó a la clandestinidad tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales venezolanas de 2024. En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, hoy depuesto, sin publicar el detalle de las votaciones, según la información proporcionada.