  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Caravanas opositoras piden en varias zonas de Venezuela el regreso de María Corina Machado

Opositores venezolanos marcharon este domingo en caravanas en varios estados del país para exigir el regreso "seguro" a Venezuela de la líder y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, luego de las denuncias de su equipo esta semana sobre impedimentos para su retorno.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos