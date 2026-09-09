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El funeral de “Bendito Menor” que recordó a Pablo Escobar: armas, disparos y polémica

Una multitud despidió al capo abatido junto a su esposa por el Ejército. Los videos hicieron que el presidente publicara en sus redes: "Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir amedrentando al pueblo"

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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