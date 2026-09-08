Cocaína adulterada
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Mundo
Regresó a casa por una tarjeta y encontró a su esposa con otro hombre
Evandro Martins regresó a su casa tras olvidar una tarjeta y encontró a su esposa con Moisés Lopes, a quien atacó a puñaladas y terminó asesinándolo
Redacción La Prensa
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Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 10:09
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Redacción La Prensa
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