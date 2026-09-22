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La aprobación de Trump cae al 32% y alcanza el nivel más bajo de su carrera política

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a su nivel más bajo de su carrera política, según una encuesta de Reuters/Ipsos que duró cuatro días y concluyó el domingo (20 de septiembre). El resultado se produce pocas semanas antes de las elecciones de medio mandato.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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