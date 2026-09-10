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Trump promete $5,000 a estadounidenses si republicanos ganan el Congreso

Los republicanos enfrentan unas apretadas elecciones legislativas en noviembre, en las que históricamente el partido en el poder pierde escaños en la Cámara de Representantes

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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