Sobrevivientes de inundaciones en Nepal regresan a aldea devastada buscando rastros de sus hogares

Cada día, decenas de sobrevivientes de las inundaciones en Nepal, que se refugian en grupos de tiendas de campaña en una ladera sobre la pequeña localidad de Betrawati, descienden a pie para recorrer el terreno desolado que alguna vez fue su pueblo, en busca de rastros de viviendas, negocios y seres queridos arrastrados por las inundaciones.