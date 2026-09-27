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Detienen en Colombia a la esposa e hija del narco ecuatoriano Fito, líder de Los Choneros

Las autoridades colombianas detuvieron este domingo en el departamento de Santander (noreste) a la esposa y a la hija del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la banda criminal Los Choneros, la más antigua de Ecuador.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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