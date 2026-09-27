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Incautan más de cuatro toneladas de marihuana en el centro-sur de Colombia

Las autoridades colombianas incautaron más de 4,2 toneladas de marihuana que estaban escondidas en un camión que transitaba por una carretera del departamento del Huila (centro-sur), informó este domingo la Presidencia.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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