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América Latina llega a la ONU entre tensiones electorales y presión de Estados Unidos

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió este martes 22 de septiembre contra la injerencia extranjera en las elecciones de su país, mientras Venezuela buscó diálogo con Washington y Trump aumentó la presión sobre Cuba.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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